Yazar-Ressam Raif Zor Kartal’da Sevenleri İle Buluştu

“Sanat Hayatımızın Vazgeçilmez Bir Parçası”

Programın devamında, sanatçı Zor’un arkadaşlarının, sanatçının eserleri ve sanat hayatını ele

aldığı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Sanatçı Raif Zor, söyleşinin sonunda yaptığı konuşmada tüm katılımcılara teşekkür ederek;

“Sanat, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. İyi ki sanat var. Bugün sizlerle buluşmanın

mutluluğunu yaşıyorum. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e, tüm dostlarıma ve tüm

sanatseverlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda, sanatçı, kendisinin kaleme aldığı öykü kitabı, ‘Çakma Hırsız’ı

edebiyatseverler için imzaladı.

Öte yandan, sevilen sanatçının resim sergisi, 12 Aralık’a kadar sanatseverleri ağırlamaya

devam edecek.