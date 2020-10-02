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“Yansımalar 2 Karma Resim Sergisi” Kartal Belediyesi’nde Açıldı

Küratörlüğünü Ressam Zihniye İlhan’ın yaptığı ve çok sayıda sanatçının çeşitli eserleri ile katıldığı Yansımalar 2 adlı karma resim sergisi, Kartal Belediyesi Fuaye alanında açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ekim 2020 Cuma 09:38
“Yansımalar 2 Karma Resim Sergisi” Kartal Belediyesi’nde Açıldı
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Serginin açılışını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar sanatçılar ile birlikte gerçekleştirdi. 50’den fazla eserin yer aldığı sergide, emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Yardımcısı Uçar, sergideki eserleri inceleyerek sanatçılardan bilgi aldı. Uçar’ın ziyaretinden önce de Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arda Savaş, günün anısına ve sanata yaptıkları katkılardan dolayı sergiye katılan sanatçılar adına Zihniye İlhan’a çiçek takdim etti.

Resim sanatına gönül veren sanatçıların eserlerini beğendiğini ifade eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyesi olarak sanat etkinliklerine destek vermeye devam edeceklerini ve Kartal’ın sanatın önemli merkezlerinden biri olacağını söyledi.

07 Ekim Çarşamba gününe kadar açık kalacak olan sergiye katılan sanatçılar ise şöyle: Alev Demirkesen, Ali Naki İlhan, Ali Ulusrasba, Arzu Cihan Uğur, Bahar Batuhan Ranlı, Belgin Bıyıkoğlu, Canan Harmancı Demirel, Dilek Ünal, Fatma Ayhan, Fevziye Sayarı, Gözde Engin, Gülay Bayrak, Halil Fatih Yamak, Hatica Gülen Çiftçi, Hülya Esen, İrina Erdem, Nadide Altunbaş Kale, Nazif İlhan, Nevin Külünkoğlu, Oya Gündoğdu, Sibel Fayda, Şaheser Özbalçık Yasin, Şenim Erkan, Türkan Gürbey, Zehra Akdeniz, Zekiye Tatlı, Zerrin Gökçe Çatalbaş ve Zihniye İlhan

 

 

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