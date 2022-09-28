Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi 2023 yılında açılacak

Kartal’da 3 mahallenin ortak kullanımına açılacak olan Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi’nin inşaat alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan merkezdeki birçok ince iş ve imalat çalışmaları ise sürüyor. Sahne, seyirci oturma alanları gibi pek çok farklı alanın hazırlanmasının devam ettiği 8 katlı olarak projelendirilen Kültür Merkezi’nin 2023 yılında açılması planlanıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





3 Mahallenin Buluşma Noktası Olacak

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in seçim vaatleri arasında yer alan ve 3 mahallenin buluşma noktası olmasının yanı sıra kültür sanat faaliyetlerinin yapılacağı merkezde gençlerin, kadınların ve çocukların eğitimine de katkıda bulunulacak projeler hayata geçirilecek.

Kültür Merkezi’nin Her Katı Farklı Etkinliklere Ev Sahipliği Yapacak

Toplam 4 bin 845 metrekare inşaat alanına sahip merkezin inşaatı sırasında da, çevre binalara zarar vermemesi için 8,5 metre uzunluğunda 193 kazık çakıldı. Çok fonksiyonlu kültür merkezi olması planlanan Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi’nin -2 katında fuaye alanı ve çok amaçlı salon, -1 katında yine fuaye, mini kafe mutfak ve dekor alanı yer alıyor. Halen kaba inşaatın ardından ince işlerin yapıldığı merkezde çok amaçlı salonun sahne ve oturma alanları inşa ediliyor. Çelik konstrüksiyon imalatı ile hazırlanan çok amaçlı salonda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Merkezin zemin katında ise giriş alanı, ödeme noktaları, taziye ve toplantı salonu; 1. katın tamamında ise kütüphane ve toplantı odaları yer alacak. 3 mahallenin buluşma noktası olacak olan merkezin 2. katında 11 atölye; 3 katında ise 11 derslik yer alacak ve 4. katta ise sergi ile çok amaçlı salon, kafeterya, mutfak personel odaları ve açık teras bulunacak. Kültür Merkezi’nin 500 metrekareden büyük olan teras katında ise teras kafe yer alacak.

Merkezin inşaat alanında sık sık incelemelerde bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi’nin üç mahallenin buluşma noktası olmasını hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu: “Kültür Merkezimizin yapımı bitip hizmete girdikten sonra 3 mahalleye yönelik sinema-tiyatro gösterimleri yapılabilecek ve kültür sanat faaliyetlerinin yürütülebilmesi kolaylaşacak. Bunun yanı sıra çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza yönelik eğitim anlamında pek çok projeyi bu merkezde yürütülebileceğiz. Ve en önemlisi de bölge halkına acı günlerini paylaşabileceğimiz bir ortamı sağlamak üzere taziye evi için sözü vermiştik. Onu da burada gerçekleştirmiş olacağız.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



