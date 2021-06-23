Vetbüs 3 Gün Boyunca Kartal’da

Sahipsiz hayvanların rehabilitesinin yanı sıra bulaşıcı ve salgın hastalıkları önleme, hayvanları bulundukları mahallelerde aşılayarak tedavi etme amacıyla hizmet veren Vetbüs, 28 Haziran’da Uğur Mumcu Mahallesi’nde, 29 Haziran’da Yalı Mahallesi’nde ve 30 Haziran’da da Neyzen Teyfik Meydanı’nda saat 12.00 ila 15.00 saatleri arasında hizmet verecek.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Gezici Veteriner Otobüsü “Vetbüs”, Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün de işbirliği ile 3 gün boyunca Kartal’da hizmet verecek.

Muayene, aşı, mikroçip takılması ve basit tıbbi müdahalelerin yapıldığı Vetbüs, 28 Haziran’da Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi No: 9 önünde 12.00 15.00 saatleri arasında bulunacak. 29 Haziran’da Yalı Mahallesi Bağlar Caddesi Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz Sokak Sağlık Ocağı yanında; 30 Haziran’da ise Kartal Merkez Marmaray İstasyonu Neyzen Teyfik Meydanı’nda hizmet verecek olan Vetbüs’e; hayvan severler sahipsiz hayvanları tedavi, aşılama ve mikroçip takılması için getirebilir.

Kısırlaştırma işlemi için de kontrol yapan Vetbüs veterinerleri, kısırlaştırılması gereken hayvanların ilgili merkeze sevkini sağlıyor. İstanbul’da şehir meydanları, yeşil alanlar ve korular, parklar, sahiller ve diğer sosyal alanlarda park ederek sokak hayvanlarına ve hayvan severlere hizmet veren Vetbüs’ün en önemli amaçlarından biri de sokak hayvanlarının sahiplendirilmelerini özendirmek. Sokak hayvanlarını aşılayarak bulaşıcı hastalıkları da önlemeye çalışan Vetbüs’ün içinde tıbbi cihazlar ve tetkik aletlerin yanı sıra denetimli bir veteriner hekim ekibi de bulunuyor.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)