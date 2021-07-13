Vedat Günyol 6. Deneme Yarışması için Geri Sayım Başladı

Başta edebiyat alanına giren sorunlar olmak üzere toplumsal yaşam içinde insanı ilgilendiren hemen her konuya eğilen “Yazarların Cumhurbaşkanı” Vedat Günyol’u gelecek kuşaklara tanıtmak ve deneme alanındaki çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlenen "Vedat Günyol Deneme Yarışması" tüm yazarları bekliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Türkiye Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi, Cumhuriyet Gazetesi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı'nın da destek verdiği "Vedat Günyol Deneme Yarışması"na katılmak isteyen yazarların başvuruları, 19 Temmuz 2021’den itibaren alınmaya başlanacak ve 14 Kasım 2021’de sona erecek.

Adaylar, farklı alan ve konularda, deneme tarzında yazılmış, yayımlanmış veya yayımlanmamış ise en az 30 sayfa Türkçe olarak yazılmış çalışmalarıyla yarışmaya katılabilecek.

Seçici kurulunda; Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Aykut Küçükkaya, Av. Celal Ülgen, Hüseyin Köse, Ömer Faruk, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan, Uğur Kökden ve Zeynep Oral’ın yer aldığı yarışmada, Yürütme Kurulu ise Aydın Ergil, Aykut Küçükkaya, Aykut Sezgin, Celal Ülgen, Haluk Hepkon, İsmail Biçer, Muharrem Semir, Mustafa Köz, Nesim Ovadya İzrail, Rengin Cemiloğlu ve Tahir Şilkan’dan oluşuyor.

Ödül alan eser, bir kitap olabilecek hacim ve biçimde olması halinde yayımlanacak ve birinci olan yazar 7 bin 500 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca Jüri Özel Ödülü; 3 bin TL ve Genç Deneme Yazarı Ödülü olan 3 bin TL de sahiplerini bulacak. 6 Mart 2022 Pazar günü düzenlenecek törenle ödüller, sahiplerine verilecek.

Başvuru Adresi:

Ebru Şahin (Kartal Belediyesi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)

Yukarı Mah. Belediye Cd. No: 6 Kartal / İstanbul

Tel: 0216 280 58 06

ebrusahin@kartal.bel.tr (Sorularınızı bu adrese iletebilirsiniz.)

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)