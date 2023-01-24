Usta Gazeteci Merhum Uğur Mumcu İçin Kartal’da Anlamlı Anma

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi’nde ve aynı adı taşıyan kültür merkezinde düzenlenen anma programına 3 değerli gazeteci-yazar katıldı. Murat Ağırel, Timur Soykan ve Mustafa Hoş’un yer aldığı “Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi” başlıklı Uğur Mumcu Anma söyleşisine vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de dinleyiciler arasında bulunduğu anma programına siyasi parti temsilcileri, Kartal Belediye Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Uğur Mumcu Mahallesi sakinleri olmak üzere Kartallı vatandaşlar katıldı.

Canı ile Bedel Ödeyen Gazeteciler Anıldı

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’ne adını veren merhum gazeteci-yazar Uğur Mumcu’yu anmak için düzenlenen söyleşide ilk sözü gazeteci-yazar Murat Ağırel aldı.

Günümüzde gazeteciliğin geçmişe göre nispeten daha kolay olduğunu, yine de bedeller ödendiğini; ancak geçmişte daha ağır bedellerin ödendiğini kaydeden Ağırel, Uğur Mumcu’nun bu bedeli canıyla ödeyen isimler arasında yer aldığını söyledi.

Kamunun yararına gazetecilik yaparken canıyla bedel ödeyen Mumcu’nun dışında o dönemde öldürülen Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Turna Dursun gibi isimleri de anan Ağırel, bu isimlerin bilerek hedef alındığını söyledi.

Bu isimlerin ortak özelliğinin kalemlerini satmamaları olduğunu vurgulayan Ağırel, günümüz Türkiye’sinde de çok önemli bir yol ayrımına gelindiğini ifade etti.

Önümüzdeki seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Ağırel’in ardından söz alan gazeteci Mustafa Hoş ise 30 yıl önce genç bir gazeteci olarak Uğur Mumcu’nun tabutunu omuzlayanlardan biri olduğunu vurguladı.

Uğur Mumcu’yu zaman geçtikçe daha iyi anladığını ve onun araştırmacı gazetecilik yönüne daha da hayran kaldığını belirten Hoş, neden öldürüldüğünü de artık daha net anladığını ifade etti.

O dönemde öldürülen isimler üzerinden aslında ülkeye suikast yapıldığını ifade eden Hoş, Uğur Mumcu’nun gözlem gücüne hayran kaldığını söyledi. Mumcu’nun köşesinin de adı olan gözlem gücünün inanılmaz olduğunu belirten Hoş; analiz, dosya ve gözlem gücünün bir arada müthiş bir teknik olarak Uğur Mumcu tarafından kullanıldığını söyledi.

“Uğur Mumcu, Gazetecilik Mesleğindeki Sağlam Duruşun Temellerindendir”

Mumcu’nun o dönemdeki dosyalarından örnekler veren Hoş’un ardından ise gazeteci-yazar Timur Soykan mikrofonu devraldı.

Soykan tarikatların söndürdüğü hayatları araştırırken Mustafa Hoş’un ve Uğur Mumcu ekolünün konuya nasıl yaklaşacağını düşündüğünü ifade etti. Türkiye’de çok çok değerli bir gazetecilik geleneği olduğunu vurgulayan Soykan, Uğur Mumcu’nun ve ortaya koyduğu eserler ile etkilerinin bu nedenle çok önemli olduğunu söyledi.

Gazeteciliğin bazı insanların net duruşu ile tarihi bir değerinin olduğunu ve tüm olumsuzluklara ve ihanetlere rağmen yükseldiğini ifade eden Soykan, Uğur Mumcu’nun bu sağlam duruşun temellerinden biri olduğunu söyledi.

30 yıl önce İstanbul’da öğrenci olarak katıldığı ilk eylemlerden birinin Uğur Mumcu için yapılan yürüyüş olduğunu ve bu eylemde cop yediğini belirten Soykan, 30 yıl sonra Mumcu’nun neden öldürüldüğünün daha net olarak görülmeye başlandığını söyledi.

Mumcu’nun sadece eşsiz bir gazeteci-yazar olmadığını söyleyen Soykan, aynı zamanda basın özgürlüğü mücadelesi veren bir isim olduğunu ve yazılarında gazetecinin nerede bulunması gerektiğini sürekli tarif ettiğini söyledi.

Medyadaki çürümenin örneklerini de veren Soykan, Mumcu’nun suikastı ve ardından gelen yaşananlar ile bu düzene giden yolun açıldığını söyledi.

“Bu Ülkede Hala Liyakatiyle, Yurtseverliğiyle, Geleceğe Çıkmak İçin Çabalayan Gençler Var!”

Tarikatların söndürdüğü hayatlar ile ilgili de anekdotlar aktaran Soykan’ın konuşmasının ardından sahneye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel çıktı. Uğur Mumcu’nun izinden gidenlere teşekkür eden Başkan Yüksel, bu ülkede hala liyakatiyle, yurtseverliğiyle, aydınlığıyla geleceğe çıkmak için çabalayan gençlerin olduğunu vurguladı. Başkan Yüksel, daha sonra Murat Ağırel, Timur Sokan ve Mustafa Hoş’a teşekkür ederek çiçek buketi takdim etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)