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Ünlü Halk Ozanı Âşık Veysel Hayat Verdiği Türküler ile Anıldı

Kartal Belediyesi’nin, âşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden ünlü halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nun 49. ölüm yıl dönümü dolayısı ile düzenlediği anma programları, sanatçı Özgür Doğan konseri ile son buldu. Anma konserine giden Kartallılar, sanatçının seslendirdiği Âşık Veysel türkülerine etkinlik boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2022 Perşembe 10:29
Ünlü Halk Ozanı Âşık Veysel Hayat Verdiği Türküler ile Anıldı
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50. ölüm yıl dönümü (2023) UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alınan, duru ve arı bir dille yazdığı şiirlerinde yansıttığı evrensel sevgi, hoşgörü barış ve yaşama dair mesajlarıyla, kendi dünyasını yansıtan ve dile getirdiği mesajlarla bugünlere dahi ışık tutan, dünya çapında tanınan halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu, Kartal Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 3 günlük organizasyon ile anıldı.

Vefat edişinin 49. yılında gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında “Benim Adım Âşık Veysel, Dostlar Beni Unutmadı” tiyatro oyununu sahneye taşıyan Kartal Belediyesi, anma programının ikinci gününde ise sanatçı Cengiz Özkan’ın yorumu ile unutulmaz bir anma konserine imza attı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, anma programı kapsamında düzenlediği etkinliklerin sonuncusu ise sanatçı ve Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Özgür Doğan konseri oldu. Yakacık Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma konserine, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Belediye Başkan danışmanları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte sevilen sanatçı Özgür Doğan, Âşık Veysel’in; ‘Dostlar Beni Hatırlasın’, ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’, ‘Kara Toprak’ gibi sevilen türkülerini seslendirdi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren konser boyunca vatandaşlar, sanatçı Özgür Doğan’ın seslendirdiği türkülere alkışlarla eşlik etti.

“UNESCO 2023 Yılını, ‘Âşık Veysel Yılı’ İlan Etmeye Hazırlanıyor”

Konserin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut ve Yakacık Çarşı Mahallesi Muhtarı Senem Özdemir, sanatçı Özgür Doğan’a günün anısına çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.

Bulut, usta ozan Âşık Veysel’i rahmet ve sevgiyle andığını belirterek, “Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak çalışan ‘UNESCO’, 2023 yılını, ‘Âşık Veysel Yılı’ ilan etmeye hazırlanıyor. Âşık Veysel’in müziği ve sesi sadece ülkemizde değil, dünyada saygı görüyor ve tanınıyor. Ne mutlu bizlere. Ne mutlu bizlere ki Âşık Veysel’imiz var, Hacı Bektaş Veli’miz var” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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