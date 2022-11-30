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Üniversite Öğrencileri, Kartal Belediyesi’nin İkramları ile Güne Sıcak Başlıyor

Kartal Belediyesi, Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi önüne getirilen mobil araçla üniversite öğrencilerine sıcak çorba, çay ve kahve ikramı yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Kasım 2022 Çarşamba 15:52
Üniversite Öğrencileri, Kartal Belediyesi’nin İkramları ile Güne Sıcak Başlıyor
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Sabahın erken saatlerinde öğrencileri karşılayan Kartal Belediyesi ekipleri, haftanın beş günü öğrencilere sıcak çorba ile içecek ikram ediyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, güne erken saatlerde başlayan üniversite öğrencilerinin bütçelerine destek olmak ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla her yıl kış aylarında gerçekleştirdiği çorba ve sıcak içecek dağıtımına başladı.

Üniversite öğrencileri, soğuk kış günlerine Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi’nde yapılan çorbalarla sıcak bir başlangıç yapıyor.

Sabah erken saatlerde Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi önünde ikram edilen çorbalarını ve sıcak meşrubatlarını içen öğrenciler, yapılan ikramdan oldukça memnun olduklarını dile getirerek Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Kartal Belediyesi’nin sıcak çorba ve içecek ikramı, eğitim öğretim yılı boyunca hafta içi her sabah devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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