banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.164,96
ALTIN
1.008,43
DOLAR
18,19
STERLİN
21,26
EURO
18,23
DEVA Partisi Devletteki Çürümenin Peşinde
DEVA Partisi Devletteki Çürümenin Peşinde
Enstitü İstanbul İSMEK Kayıtları 31 Ağustos'ta Başlıyor
Enstitü İstanbul İSMEK Kayıtları 31...
Esenyurt'ta Asfalt Çalışmaları Gece Gündüz Sürüyor
Esenyurt'ta Asfalt Çalışmaları Gece Gündüz...
ZEYDEF Başkanı Çakır GÜNDEM’in Konuğu Oldu (VİDEOLU HABER)
Son Dakika
ZEYDEF Başkanı Çakır GÜNDEM’in Konuğu...

Uluslararası Halk Oyunları Festivali Coşkusu Kartal’ın Mahallelerini Sardı

Kartal Belediyesi tarafından görkemli bir organizasyon ile açılışı gerçekleştirilen ve şimdiden ülkenin en önemli halk oyunları festivalleri arasında yerini alan Kartal Uluslararası Halk Oyunları Festivali, ilçenin mahallelerine taşınarak büyük bir şölene dönüştü. Kartallılar, festivalin ikinci ve üçüncü gününde farklı ülkelerin sahnelediği renkli gösterileri izlemek için festival alanlarına adeta akın etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 10:46
Uluslararası Halk Oyunları Festivali Coşkusu Kartal’ın Mahallelerini Sardı
banner171

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Kartal’ın mahallelerine de ulaştı. Türkiye dahil 12 farklı ülkeden 850’e yakın sanatçının katıldığı festivalin ikinci gününde Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Meydanı, üçüncü gününde ise Yakacık Meydanı, rengârenk kıyafetleri ve ülkelerinin kültürlerini taşıdıkları dansları ile sanatçıların eşsiz gösterilerine sahne oldu.

27 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen festivalin ikinci gününde Cevizli Çınar Caddesi’nde buluşan festival katılımcıları, kortej oluşturarak Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’na ulaştı.

16.30 – 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilen gösterilerin ardından Kartal Meydanı’nda saat gece 24.00’e kadar enfes gösteriler gerçekleştirildi.

Uluslararası Halk Oyunları Festivali, üçüncü gününde ise Yakacık Meydanı’na taşındı. Yakacık Caddesi üzerinde bir araya gelen katılımcılar, Yakacık Meydanı’na doğru kortej oluşturarak asırlık çınar ağaçlarının bulunduğu meydana ulaştı.

Burada kurulan dev halaya katılan katılımcılar daha sonra Yakacık Meydanı’nda hazırlanan sahnede, gösterilerini sergiledi. Festivale katılan vatandaşlar, yaklaşık beş saat boyunca gerçekleşen gösteriler ile adeta büyülendi. Saatler 20.00’ı gösterdiğinde festival Kartal Meydanı’na taşındı ve gece yarısına kadar pek çok ülkeden onlarca farklı grup burada sahne aldı.

"Kültür ve Sanatla Yükselen Kartal” sloganı ile ilçedeki kültür sanat faaliyetlerinin uluslararası alana taşınması amacıyla düzenlen Kartal Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nin ikinci ve üçüncü gününde kent merkezi dışında mahallelerde iki farklı noktada halk oyunları gösterileri düzenlendi.

Türkiye dâhil 12 farklı ülkenin 16 folklor grubunun ve 850’ye yakın sanatçının bir araya geldiği ve Acıbadem Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen dev organizasyon, etkinlik alanlarına ulaşan Mısır, Romanya, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kanada, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan, Kırgızistan, Gürcistan, KKTC ve Türkiye’den katılım sağlayan ekiplerin yıllarca hafızalardan silinmeyecek gösterileri ile devam etti.

Yakacık Meydanı’nda Yıllar Sonra Yine Halk Oyunları Festivali

1977 yılında dönemin Belediye Başkanı Mehmet Ali Büklü tarafından gerçekleştirilen ve belli aralıklarla yapıldıktan sonra uzun bir süre ara verilen Uluslararası Kartal Kültür ve Sanat Festivali, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde yeni ismi ve yeni formatıyla 2022 yılında Kartal’da yeniden hayat bulunca, Yakacık Meydanı da yıllar sonra yeniden festivale ev sahipliği yaptı.

Farklı ülkelerden gelen sanatçılar kortej boyunca Yakacık halkından büyük sevgi ve ilgi gördü. Festival katılımcıları tarihi Çınaraltı Meydanı’nda dev bir halaya durdu. Tüm meydanı çevreleyen halaya her yaştan insan katılırken ortaya coşku dolu görüntüler çıktı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajans/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gökhan Yüksel’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Başkan Gökhan Yüksel’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Kartal Belediyesi Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı
Kartal Belediyesi Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı
Kartal’da Kadınlar İçin Öz Savunma Atölyesi’nin Yeni Kayıtları Başlıyor
Kartal’da Kadınlar İçin Öz Savunma Atölyesi’nin Yeni Kayıtları Başlıyor
Belediye Tiyatrosu Drama ve Oyunculuk Atölyesi Ön Kayıtları Başladı
Belediye Tiyatrosu Drama ve Oyunculuk Atölyesi Ön Kayıtları Başladı
Kartal Belediyesi, 100. Yıl Dönümünü Gurur ve Coşkuyla Kutlayacak
Kartal Belediyesi, 100. Yıl Dönümünü Gurur ve Coşkuyla Kutlayacak

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169