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Uluslararası Covid-19 Karikatür Yarışması Ödül Töreni Kartal’da Düzenlendi

Kartal Belediyesi, tüm dünyada etkisini gösteren ve çağın en büyük salgınlarından biri haline gelen Covid-19’u konu alan, uluslararası karikatür yarışmasının ödül törenine ev sahipliği yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2020 Pazartesi 10:43
Uluslararası Covid-19 Karikatür Yarışması Ödül Töreni Kartal’da Düzenlendi
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Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 25 Ekim Pazar günü Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde Kartal Belediyesi ve Hasat Sanat Atölyesi işbirliği ile düzenlenen törende, yurtiçi ve yurtdışından dereceye giren sanatçılar ödüllendirildi.

56 ülkeden 467 sanatçının katıldığı yarışmada, 989 eser yarıştı. Yarışmada; birincilik, ikincilik, üçüncülük, mansiyon, Hasat Sanat Atölyesi Ödülü, Kartal Belediyesi Başkanlık Özel Ödülü, Bedri Koraman Özel Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve 6 adet özel ödül kategorilerinde yarışmacılar ödüllendirildi.

Törende söz alan Kartal Belediyesi Uluslararası Covid-19 Karikatür Yarışması Seçici Kurul Üyesi Oğuz Gürer, yarışmada dereceye giren sanatçıların isimlerini açıkladı ve katılımcılara verdikleri emekler için teşekkür etti. Yarışmanın birincisi Toso Borkovic (Sırbistan) olurken, ikinci Sajad Rafeei (İran) ve üçüncü de Oleksiy Kustovsky (Ukrayna) oldu. Salgın sebebiyle Türkiye’ye gelemeyen sanatçılar adına ödülleri Türkiye’deki temsilcileri teslim aldı. Karikatür seven vatandaşlar, Covid-19’un konusunu oluşturduğu karikatür sergisini 23-31 Ekim 2020 tarihleri arasında Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi fuaye alanında ziyaret edebilecek.

Uluslararası Ödüllü Karikatür Yarışması’nda dereceye girenlerin tam listesi ise şu şekilde;

*Birincilik ödülü - Toso Borkovic (Sırbistan)

*İkincilik ödülü - Sajad Rafeei (İran)

*Üçüncülük ödülü - Oleksiy Kustovsky (Ukrayna)

*Mansiyon ödülleri –Ali Shahali (İran), Brady Izquierdo (Küba), Makhmudjon Eshonkulov (Özbekistan), Sadık Pala (Türkiye)

*Kartal Belediyesi Başkanlık Özel Ödülü- Yüksel Cengiz (Türkiye)

*Karikatür Ustalarımız - Bedri Koraman Özel Ödülü- Shahrokh Heidari (İran)

*Jüri Özel Ödülü - Ali Rastroo (İran), Javier Cubero Torres (Küba),

*Hasat Sanat Atölyesi Ödülü- Osman Suroğlu (Türkiye)

*Özel Ödüller (Türkiye) - Kaan Özcal Aydın, Volkan Lafçı, Arat Baran Keskin, Çağlar Okur, Kerem Yüce, Bora Küçük

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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