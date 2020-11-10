Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Korkutan İstatistik;Türkiye’de Her 3 Kişiden 1’i Obez
Son Dakika
Korkutan İstatistik;Türkiye’de Her 3 Kişiden...
Ata, Son Nefesini Verdiği Dolmabahçe Sarayı’nda Anıldı
Ata, Son Nefesini Verdiği Dolmabahçe...
İmamoğlu: “Deprem Konseyinin Oluşmasını İstiyoruz”
İmamoğlu: “Deprem Konseyinin Oluşmasını İstiyoruz”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Eyüpsultan’da Törenlerle Anıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Eyüpsultan’da...

Ulu Önder Atatürk, Kartal’da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 82. yılında Kartal’da düzenlenen törenle anıldı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
10 Kasım 2020 Salı 13:48
Ulu Önder Atatürk, Kartal’da Anıldı
banner171

Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Garnizon Komutanı İbrahim Rıza Adanır, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı, siyasi parti temsilcileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, çok sayıda Meclis Üyesi ve sivil toplum örgütleri ile Kartallı vatandaşlar katıldı. 

Tören, Başkan Gökhan Yüksel ve tüm protokol üyelerinin Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı. Törenin devamında, saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

“Cumhuriyet’i Yaşatacak Olan Bizleriz”

Başkan Gökhan Yüksel, tören sonunda gün boyunca Kartal Meydanı’nda olan ’10 Kasım Atatürk’ü Anma Hatıra Defteri’ni imzaladı. Başkan Gökhan Yüksel,  hatıra defterinde şu ifadelere yer verdi;

“Atam, bedenen aramızdan ayrılmış olabilirsin. Fakat fikirlerini ve ilkelerini yaşatmak biz gençlerin asli görevidir. Aklı ve bilimi esas alan, kararlı ve cesaretli bir şekilde muasır medeniyetler seviyesine gelene kadar hiç durmadan çalışacağımızdan şüphen olmasın. Sen umutsuzları aşıp, ölü toprağını üzerimizden atıp, bir millet ve bir vatan oluşturdun,  Cumhuriyet’i kurdun. Bunu yaşatacak olan bizleriz.”

Törenin sonunda, Başkan Gökhan Yüksel ilçe protokolüyle beraber Fatih Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek okul öğrencileri tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk’ü Anma gösterilerini izledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 10.11.2020 16:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Öğrencilerinden ‘10 Kasım’ Sergisi
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Öğrencilerinden ‘10 Kasım’ Sergisi
Kartallılar Pandemide Tiyatro İle Moral Buldu
Kartallılar Pandemide Tiyatro İle Moral Buldu
Kreş Öğretmenleri Oyunla Öğrenme Eğitimlerine Katıldı
Kreş Öğretmenleri Oyunla Öğrenme Eğitimlerine Katıldı
Başkan Gökhan Yüksel Pandemi Değerlendirme Toplantısına Katıldı
Başkan Gökhan Yüksel Pandemi Değerlendirme Toplantısına Katıldı
İzmir Depreminde Hayatını Kaybedenler Kartal'da Anıldı
İzmir Depreminde Hayatını Kaybedenler Kartal'da Anıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169