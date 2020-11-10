Ulu Önder Atatürk, Kartal’da Anıldı

Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Garnizon Komutanı İbrahim Rıza Adanır, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı, siyasi parti temsilcileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, çok sayıda Meclis Üyesi ve sivil toplum örgütleri ile Kartallı vatandaşlar katıldı.

Tören, Başkan Gökhan Yüksel ve tüm protokol üyelerinin Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı. Törenin devamında, saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

“Cumhuriyet’i Yaşatacak Olan Bizleriz”

Başkan Gökhan Yüksel, tören sonunda gün boyunca Kartal Meydanı’nda olan ’10 Kasım Atatürk’ü Anma Hatıra Defteri’ni imzaladı. Başkan Gökhan Yüksel, hatıra defterinde şu ifadelere yer verdi;

“Atam, bedenen aramızdan ayrılmış olabilirsin. Fakat fikirlerini ve ilkelerini yaşatmak biz gençlerin asli görevidir. Aklı ve bilimi esas alan, kararlı ve cesaretli bir şekilde muasır medeniyetler seviyesine gelene kadar hiç durmadan çalışacağımızdan şüphen olmasın. Sen umutsuzları aşıp, ölü toprağını üzerimizden atıp, bir millet ve bir vatan oluşturdun, Cumhuriyet’i kurdun. Bunu yaşatacak olan bizleriz.”

Törenin sonunda, Başkan Gökhan Yüksel ilçe protokolüyle beraber Fatih Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek okul öğrencileri tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk’ü Anma gösterilerini izledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)