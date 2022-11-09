Ulu Önder Atatürk 10 Kasım’da Kartal’da Minnetle Anılacak

Kartal’da; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Kartal Belediye Başkanlığı, İlçe Protokolü, Kartal’daki okulların yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla sabah saatlerinde Kartal Meydanı Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek resmi töreninin ardından 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı, Kartal Belediyesi’nin düzenleyeceği belgesel ve konser programları ile devam edecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Gerçekleştirilecek olan etkinlikler kapsamında Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının, devrim mücadelesinin ve sonsuzluğa giden yolculuğunun ele alındığı, ‘Selanik’ten Başlayıp Sonsuzluğa Giden Yol’ belgeselinin gösterimi 10 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Belgesel gösteriminin ardından 10 Kasım anma programı; Alaturka Türk Müziği Topluluğu ve Erdem Özgen’in ‘Ata’ya Saygı’ konseri ile devam edecek. Alaturka Türk Müziği Topluluğu, 10 Kasım Perşembe günü saat 20.30’da Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde fasıl, solo ve koro icralarıyla sonsuzluğa uğurlanışının 84’üncü yıl dönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anacak.