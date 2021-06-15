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Türkülerin Yıldızları Kartal’da Parladı

Kültür-sanat odaklı destek ve teşvik projelerini hayata geçirerek, sanatı merkezine alan bir kent kültürü oluşturmak amacıyla önemli adımlar atan Kartal Belediyesi, bir yandan da kültür-sanat içerikli programlar ile komşularını buluşturmaya devam ediyor. Söz konusu etkinlikler kapsamında “Türkülerin Yıldızları”  nota ve türkü sergisi, Kartal Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Haziran 2021 Salı 11:25
Türkülerin Yıldızları Kartal’da Parladı
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Türk Halk Müziği sanatçısı ve söz yazarı Akın Ok ile MESAM (Türkiye Musıki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şenel Önaldı’nın birlikte hazırladığı “Türkülerin Yıldızları”  nota ve türkü sergisi, Kartal Belediyesi fuaye alanında açıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Eder

Serginin açılışını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arda Savaş, sanatçılar ile birlikte gerçekleştirdi. 30’dan fazla eserin yer aldığı sergide emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, sergideki eserleri inceleyerek sanatçılardan bilgi aldı.

Türk Halk Müziğinin hepsi birbirinden değerli isimlerini akrostiş yöntemiyle önce şiire, ardından notalarıyla besteye dönüştüren Akın Ok ve Prof. Dr. Murat Şenel Önaldı, sergiye verilen destekten dolayı Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Sergide yer alan tüm eserlerin, notaları ile yer aldığını ve müzisyen tarafından icra edilebileceğini belirten Akın Ok’a Ahmet Eşref Çiçek’e ve Prof. Dr. Murat Şenel Önaldı’ya Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen tarafından Kartal heykelciği ve çiçek takdim edildi.

Sergi 30 Haziran 2021’e kadar açık kalacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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