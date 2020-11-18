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Türkiye’nin İlk Alerjik Çocuk Kreşi, Altın Karınca Ödülü’ne Layık Görüldü

Kartal Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde, Mevhibe İnönü Alerjik Çocuk Kreşi projesi ile ‘Sosyal Belediyecilik’ dalında ödüle layık görüldü. Törende Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ödülü ekibi ile birlikte aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Kasım 2020 Çarşamba 15:54
Türkiye’nin İlk Alerjik Çocuk Kreşi, Altın Karınca Ödülü’ne Layık Görüldü
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Marmara Bölgesinde yer alan büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katılımcısı olduğu Marmara Belediyeler Birliği’nin 8 yıldır düzenlediği Altın Karınca Belediyecilik ödülleri sahiplerini buldu. Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından yetkin yerel yönetimler ve yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir kentler oluşturma çabalarına katkıda bulunmak üzere iyi uygulama örneklerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 381 proje başvurusu gerçekleştirildi. İstanbul Şişli’de bir otelde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen ödül törenine çok sayıda davetli katıldı.  

Ödül töreninde; belediye başkanlarına ve proje ekiplerine ödüller; Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olan ve aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tahir Büyükakın tarafından takdim edildi. 381 projenin 10 ayrı kategoride yarıştığı Altın Karınca'da 41 belediyenin 52 projesi ödüle layık görüldü. En fazla başvurunun “ Sosyal Hizmetler” kategorisinde yapıldığı yarışmada projeler; yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, çevre ve atık yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, kültür ve sanat,  yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ve afet yönetimi olmak üzere 10 kategoride değerlendirildi.

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nin ‘Sosyal Belediyecilik’ kategorisinde Kartal Belediyesi, alerjik çocuklara özel olarak tasarladığı ve Türkiye’nin ilk alerjik çocuk kreşi olma özelliğini taşıyan Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi ile ödüle layık görüldü. Ödülü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ekibi ile birlikte alarak jüri üyelerine teşekkür etti.  

Ödül töreninin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Yüksel, “Kreşler konusunda sadece İstanbul’da değil, Türkiye’de de öncü bir role sahip olan belediyemiz, bu alandaki öncülüğünü bir adım ileriye taşıyarak Türkiye’nin ilk alerjik çocuklara özel kreşini hayata geçirdi. Kartal Yakacık’ta bulunan ve sadece alerjik çocuklara eğitim hizmeti veren Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi’nde her şey alerjik çocuklarımız için düşünüldü. Kreşimizde çocukların beslenmesinden, eğitim aldıkları sınıfların malzemesine kadar her şey onların ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Bu konudaki özel yaklaşımımız Marmara Belediyeler Birliği’nin üye belediyeleri tarafından gerçekleştirilmiş olan iyi uygulamaları ödüllendirdiği Altın Karınca ödülüne layık görüldü. Kreşler sosyal belediyecilik anlayışının önemli göstergelerinden biridir. Aileyi, çocukları ve toplumsal yaşamı güçlendiren bu kurumların yaygınlaşması kentli kimliğinin de önemli göstergelerinden biridir. Bu ödül, tüm ekip arkadaşlarımla birlikte çalışma azmimizi güçlendiren güzel bir gelişme oldu.” Dedi.

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