banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1372
ALTIN
499.100
DOLAR
8.7261
STERLİN
12.0784
EURO
10.4049
İmamoğlu: “300 Milyon Tl'yi Aşkın Katkımız Oldu; 1 Temmuz'da Duracağız”
İmamoğlu: “300 Milyon Tl'yi Aşkın...
İmamoğlu, “Koru Nöbetindeki” Gönüllülerle Buluştu: “İBB’nin Onayı Olmadan Hiçbir İmalata Girilemezdi”
İmamoğlu, “Koru Nöbetindeki” Gönüllülerle Buluştu:...
İBB, İstanbullu Gençleri İş Hayatına Hazırlıyor
İBB, İstanbullu Gençleri İş Hayatına...
İBB, Turizm konusunda cesur !
İBB, Turizm konusunda cesur !

Temizlik İşleri Personeline Çağdaş Temizlik İstasyonu

Kartal Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışan ve Kartal’ın 20 mahallesinde sokakların temizliğinden sorumlu olan temizlik işçilerinin dinlenebileceği modern görünümlü yeni istasyonlar kuruyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Haziran 2021 Salı 10:57
Temizlik İşleri Personeline Çağdaş Temizlik İstasyonu
banner171

Bu kapsamda çalışan ve sabah saat 06.00’dan öğleden sonra 15.00’e kadar sokakları çöp, yaprak ve yabancı maddelerden arındıran temizlik işçilerinin temiz ve konforlu bir alanda dinlenebilmesi için istasyonlar kurulmaya başlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Her mahallede kurulu olan temizlik istasyonları, baştan aşağı yenilenerek personelin hizmetine sunulacak. İlk etapta 12 adet olarak planlanan istasyonlardan ilki olan Topselvi Temizlik İstasyonu, bölgede çalışan personelin kullanacağı konforda tasarlanarak geçen yıl tamamlandı ve kullanılmaya başlandı.

Diğer 11 istasyonun yapımına yıl içerisinde ihale süreci tamamlandığında başlanacak. Topselvi, Yunus ve Yalı Mahallelerinde görev yaparak başta sokakların temizliği ve süpürülmesi olmak üzere yangın riskine karşı kamusal alanlardaki ot biçme gibi işleri de yapan temizlik işçileri, belirli aralıklarla temizlik istasyonuna gelerek soluklanıp dinlenebiliyor ve malzeme eksiklerini tamamlayabiliyor.

İşçilerin sabah iş kıyafetlerini giyebilecekleri ve her personelin kendi özel dolabının olduğu soyunma odası, akşam mesai sonrası duş alabilecekleri banyolar, dinlenme alanları, malzemelerini güvenle bırakabilecekleri bölümlerin yanı sıra,  çay ve yemek ihtiyaçlarını hijyenik bir ortamda giderebilecekleri alanların yer aldığı temizlik istasyonu, burada görev yapan 16 işçinin çalışma hayatını kolaylaştırıyor.

Mevcut İstasyonlar Yenilenecek

Öte yandan Kartal’ın farklı mahallelerinde bulunan diğer temizlik istasyonları da önümüzdeki günlerde teker teker yenilenecek.

Temizlik işçilerinin kullandığı bazı istasyonlar, prefabrik modern yapılar ile değiştirilerek personele, kullanımı daha konforlu dinlenme ortamı sağlanmış olacak.  İşçilerin çalışma şartlarını daha da iyileştirecek istasyonlarda soyunma kabinleri, dinlenme alanları veya duş imkânı gibi bazı olanaklar istasyonun bulunan alan ve özelliklerine göre yer alacak.

Özellikle pandemi sürecinde gece gündüz demeden yoğun bir tempoda çalışan temizlik işçilerinin yaşamını kolaylaştıracak söz konusu temizlik istasyonları, önümüzdeki günlerde yerleştirilmeye başlanacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydos Ormanı’nda temizlik seferberliği 
Aydos Ormanı’nda temizlik seferberliği 
Kartal’da Kurban Satış ve Kesim Alanı Bayrama Hazırlanıyor
Kartal’da Kurban Satış ve Kesim Alanı Bayrama Hazırlanıyor
Kartal’ın Afet Gönüllüleri Sertifikalarını Aldı
Kartal’ın Afet Gönüllüleri Sertifikalarını Aldı
Kartal Belediyesi Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti ile Komşularının Yanında
Kartal Belediyesi Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti ile Komşularının Yanında
Kartal’da 2 Yıl Sonra Aynı Yerde Aynı Heyecanla
Kartal’da 2 Yıl Sonra Aynı Yerde Aynı Heyecanla

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169