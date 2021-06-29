Temizlik İşleri Personeline Çağdaş Temizlik İstasyonu

Bu kapsamda çalışan ve sabah saat 06.00’dan öğleden sonra 15.00’e kadar sokakları çöp, yaprak ve yabancı maddelerden arındıran temizlik işçilerinin temiz ve konforlu bir alanda dinlenebilmesi için istasyonlar kurulmaya başlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Her mahallede kurulu olan temizlik istasyonları, baştan aşağı yenilenerek personelin hizmetine sunulacak. İlk etapta 12 adet olarak planlanan istasyonlardan ilki olan Topselvi Temizlik İstasyonu, bölgede çalışan personelin kullanacağı konforda tasarlanarak geçen yıl tamamlandı ve kullanılmaya başlandı.

Diğer 11 istasyonun yapımına yıl içerisinde ihale süreci tamamlandığında başlanacak. Topselvi, Yunus ve Yalı Mahallelerinde görev yaparak başta sokakların temizliği ve süpürülmesi olmak üzere yangın riskine karşı kamusal alanlardaki ot biçme gibi işleri de yapan temizlik işçileri, belirli aralıklarla temizlik istasyonuna gelerek soluklanıp dinlenebiliyor ve malzeme eksiklerini tamamlayabiliyor.

İşçilerin sabah iş kıyafetlerini giyebilecekleri ve her personelin kendi özel dolabının olduğu soyunma odası, akşam mesai sonrası duş alabilecekleri banyolar, dinlenme alanları, malzemelerini güvenle bırakabilecekleri bölümlerin yanı sıra, çay ve yemek ihtiyaçlarını hijyenik bir ortamda giderebilecekleri alanların yer aldığı temizlik istasyonu, burada görev yapan 16 işçinin çalışma hayatını kolaylaştırıyor.

Mevcut İstasyonlar Yenilenecek

Öte yandan Kartal’ın farklı mahallelerinde bulunan diğer temizlik istasyonları da önümüzdeki günlerde teker teker yenilenecek.

Temizlik işçilerinin kullandığı bazı istasyonlar, prefabrik modern yapılar ile değiştirilerek personele, kullanımı daha konforlu dinlenme ortamı sağlanmış olacak. İşçilerin çalışma şartlarını daha da iyileştirecek istasyonlarda soyunma kabinleri, dinlenme alanları veya duş imkânı gibi bazı olanaklar istasyonun bulunan alan ve özelliklerine göre yer alacak.

Özellikle pandemi sürecinde gece gündüz demeden yoğun bir tempoda çalışan temizlik işçilerinin yaşamını kolaylaştıracak söz konusu temizlik istasyonları, önümüzdeki günlerde yerleştirilmeye başlanacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)