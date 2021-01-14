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Tarihi Yakacık Meydanı Eski Günlerine Dönüyor

Denize nazır konumu, Adalar manzarası, Aydos Ormanı ve Dragos Tepesi ile İstanbul’un en güzide ilçelerinden biri olan Kartal’da, son bir yıldır devam eden yeşillendirme ve yenileme atılımları ile 35 bin metrekarenin üzerinde yeşil alan oluşturuldu, kente yeni parklar kazandırılırken meydan çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Tüm bu çalışmalara ek olarak Yakacık Meydanı da baştan aşağı yenilenerek eski günlerine kavuşuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ocak 2021 Perşembe 09:23
Tarihi Yakacık Meydanı Eski Günlerine Dönüyor
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in “Yeşil Odaklı, Çevreci, Yaşanabilir Bir Kent” ilkesi ile son bir yılda büyük bir başarı hikâyesine imza atan Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan ilçedeki park sayısını artırırken diğer yandan var olan parkları yenilemeye ve kente artı değer katacak meydanlar için çalışmaya aralıksız devam ediyor.

Yakacık Meydanı Yeniden Düzenleniyor

Tüm bu çalışmalar kapsamında kentin sosyal ve kültürel hafızalarından biri olan Yakacık Meydanı’nı hak ettiği görünüme kavuşturmak için harekete geçen Kartal Belediyesi, meydanın zeminini, yeşil alanlarını, çocuk oyun alanları ve dinlenme yerlerini yeniden düzenleyerek yepyeni bir çehreye kavuşturuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları ile toplam 1359 metrekarelik alan yeniden düzenlendi. Bunun 1133,16 metrekarelik kısmı yeşil alan olurken, 97.22 metrekarelik kısmı çocuk oyun alanı, 128,62 metrekarelik kısmı ise oturma alanı ve dinlenme yeri olarak değerlendirildi.

Kartal’a yeni meydanlar kazandırmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini, var olan meydanları da daha modern ve yeşil bir görünüme kavuşturmak amacıyla yenilediklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kartal’ımız modern bir meydana daha kavuşacak. Kartal’ın önemli bir cazibe merkezi olması için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Var olan parklarımızı yenilerken, yeni parklarımızı da komşularımızın hizmetine açıyoruz. Çalışmalarımız diğer mahallelerde de devam edecek." dedi.

Son Güncelleme: 14.01.2021 09:33
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