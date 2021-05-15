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Tapu ve 25 Yıllık Altyapı Sorunu Çözülen Soğanlık’ta Sıra Asfalt Çalışmalarında

Kartal Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından geçtiğimiz yıl yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde 25 yıllık yağmur suyu ve atık su sorunu tarih olan Kartal Soğanlık’ta, şimdi de üstyapı seferberliği başlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve tam kapanma sürecini fırsat bilen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Soğanlık’ta yer alan 14 sokağın 10’unda asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:11
Tapu ve 25 Yıllık Altyapı Sorunu Çözülen Soğanlık’ta Sıra Asfalt Çalışmalarında
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Kartal’ı yaşanabilir, modern bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi, ilçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geniş kapsamlı alt ve üst yapı çalışmalarının yoğunlaştığı mahallelerden biri de Soğanlık Yeni Mahalle…

Mahalle sakinlerinin en büyük sıkıntısı tapu sorunu ve bu sorun sebebi ile uzun yıllardır alınamayan hizmet, Kartal Belediyesi’ni harekete geçirmiş büyük uğraşlar sonucu vatandaşlara tapuları teslim edilerek, mahallenin en büyük sorunu çözülmüştü.

Tapu sorununun çözüme kavuşturulmasının ardından bu kez bölge halkının yıllardır beklediği hizmeti gündemine alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde; İBB, İSKİ ve Kartal Belediyesi, geçtiğimiz yıl hummalı bir çalışma başlatarak Soğanlık Mahallesi’nin alt yapı sorununa da el atmış, bölgenin yarım asırlık yağmur suyu ve atık su sorunu, kısa bir sürede gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tarihe karışmıştı.

Tüm bu yenileme çalışmalarının ışığında, mahalleyi modern görüntüsüne kavuşturmak isteyen Kartal Belediyesi, yenilenen alt yapı çalışmalarını, üst yapı çalışmaları ile taçlandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kısıtlama ve tam kapanma döneminde yaptığı çalışmalar sonucunda Soğanlık Yeni Mahalle’de 10 sokağın asfalt serim işlemi gerçekleşti, çalışmalar, mahallenin 4 sokağında daha devam edecek.

"Kartal'ın Her Noktasında Alt yapı Seferberliği Devam Ediyor"

Çalışmalar kapsamında Soğanlık Yakakent Caddesi ve Millet Caddesi'nde de asfalt serim çalışmalarına katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yetkililerden son durum ile ilgili bilgi alıp incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Soğanlık Yeni Mahalle’de, hatırlarsanız, geçtiğimiz dönem tapu sorununu çözmüştük. Tapular komşularımıza dağıtılmıştı. Bu dönem de bu mahalledeki 14 sokağımızın alt yapı çalışmalarına başladık.

Alt yapı çalışmaları bittikten sonra bu yıl, baharın gelişiyle ve sıcaklıkların artmasıyla bu 14 sokağımızdaki asfaltlama işlemlerini de Fen İşleri Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız, İBB ekipleri ve İSKİ ekipleri devam ettiriyorlar. 14 sokağın 10’unda çalışmalar tamamlandı.

Diğer sokaklarla ilgili de bu ay ve önümüzdeki ay çalışmalar devam edecek. Kartal’ın her noktasında, Soğanlık ile birlikte diğer mahallelerde de altyapı seferberliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi'nin ortak çalışmaları ile devam ediyor." dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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