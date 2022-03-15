Sulu Boya Erzurum Resimleri Sergisi Kartal’da Açıldı

35 resimden oluşan ve Polat’ın yaşamının önemli bir kısmının geçtiği Erzurum’un pek çok farklı köşesini anlatan resimlerin yer aldığı serginin açılışına; Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi ve sanatsever Kartallılar katıldı.

Sergiyi gezdikten sonra bir konuşma yapan ve kendisinin de 8 ay Erzurum’da yaşadığını ve sergideki resimleri bir de bu gözle incelediğini belirten Umut Veli Develi, tüm resimleri çok beğendiğini ifade ederek Nurullah Polat’ı tebrik etti ve günün anısına çiçek takdim etti.

Sergiye Katkılarından Dolayı Başkan Gökhan Yüksel’e Teşekkür

Polat ise başta doğduğu köy olan Umudum Köyü olmak üzere Erzurum’da pek çok farklı ve tarihi yerin kendisine ilham olduğunu ve eserlerini bu şekilde ürettiğini belirterek sergiye katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür ederek şunları dile getirdi: “ Başta Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi’ne bizlere vermiş oldukları destekten ve böyle bir mekânı bizlere sundukları için çok teşekkür ederim. Yıllardır ürettiğim eserlerin beğeniye sunulması ile alakalı yaşadığım heyecan çok büyük. Umarım sergiyi gezenler de benim heyecanımı hissedebilir, sergiden keyif alır.”

Sulu boya eserlerin yer aldığı sergi 19 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlıyor olacak.