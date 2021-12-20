‘Suit’ adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı iki perdeden oluşan komedi oyununa Kartallıların ilgisi yoğun oldu. Oyuna girişlerde pandemi kuralları gereği HES Kodu, aşı kartı kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı.

Yönetmenliğini Eyüp Emre Uçaray’ın üstlendiği ve Jest Tiyatro oyuncuları tarafından sahnelenen tiyatro oyunu Kartallı tiyatroseverleri kahkahaya boğdu.

‘Suit – Düğün Dündü, Bugün Bugün’ tiyatro oyununda bir otelin süit odasında, yeni bir hayata adım atmak üzere evlilik törenine hazırlanan genç bir çiftin yaşadıkları ve hazırlıkları takip eden dostları ile hayatlarına bir anda giren misafirlerin yaşadıkları olaylar mizahi bir dille anlatılıyor.

Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Sarp Bozkurt, Melis İşiten, ve Şeyda Terzioğlu’nun oynadığı, ‘Evlenmek için seçtiğiniz kişi doğru insan değilse ne olur? Peki ya "doğru insan" tam düğünden önce karşınıza çıkarsa? sorusunun ve cevabının bir dizi komik olaylarla sahneye taşındığı tiyatro oyununda oyuncuların performansı büyük beğeni topladı. Yaklaşık iki buçuk saat süren oyun izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Oyunun sonunda Kartal Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz, Meclis üyeleri Yasin Ünder ve Şefik Özdemir sahneye çıkarak, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına oyunculara Kartal heykelciği takdim etti. Kartal Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz, “Bizlere çok keyifli dakikalar geçirttiniz. Ülkemizin bu zorlu süreçlerden geçtiği günlerde yüzümüzü bir nebze olsun güldürdünüz. Sanat ve sanatçılarımız iyi ki var, yüreklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum.” dedi.