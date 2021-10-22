banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1470.88
ALTIN
554.64
DOLAR
9.6244
STERLİN
13.2759
EURO
11.2062
Bu Ülke Hepimizin Sahip Çıkalım
Son Dakika
Bu Ülke Hepimizin Sahip Çıkalım
İMAMOĞLU’NDAN BAHÇELİ’YE ‘GEZİ’ YANITI: SORGULAYACAĞINA TEBRİK TELEFONU AÇMALIYDI
İMAMOĞLU’NDAN BAHÇELİ’YE ‘GEZİ’ YANITI: SORGULAYACAĞINA...
Muhtar’da Anlamlı Kahvaltı
Son Dakika
Muhtar’da Anlamlı Kahvaltı
Gazeteciler Günümüzü Unutmadılar …
Son Dakika
Gazeteciler Günümüzü Unutmadılar …

Süheyl ve Behzat Uygur Kardeşlerden Kahkaha Tufanı

Kartal Belediyesi, sanatseverleri tiyatro oyunları ile buluşturmaya devam ediyor. Türk tiyatrosunun sevilen oyuncuları Süheyl ve Behzat Uygur, ‘Süt Kardeşler’ adlı tiyatro oyunu ile Kartallı sanatseverlerle buluştu. Tiyatro oyuncusu kardeşler Süheyl ve Behzat Uygur, Kartal'da sahneledikleri tiyatro oyunuyla izleyenleri kahkahaya boğdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ekim 2021 Cuma 12:17
Süheyl ve Behzat Uygur Kardeşlerden Kahkaha Tufanı
banner171

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi unutulmaz bir performansa ev sahipliği yaptı. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından uyarlanarak daha önce 2013 yılında kaybettiğimiz usta oyuncu Nejat Uygur tarafından sahnelenen "Süt Kardeşler" oyunu, bu kez oğulları Süheyl ve Behzat Uygur'un performansıyla izleyici karşısına çıktı. Kartallı tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun büyük alkış topladı. Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler eşliğinde salona girişlerde HES kodu ve Aşı Kartı kontrolü yapıldı.

İki perdelik oyunun ardından sahneye çıkan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcı Cengiz Türkmen ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi,  Uygur kardeşlere çiçek takdiminde bulundu. Başkan Yardımcısı Türkmen, "Öncelikle çok teşekkür ediyorum, bizi çok mutlu ettiniz. Kültür-sanat festivalleri, kitap fuarı yapsak da pandemi dolayısıyla uzun süredir böyle bir etkinlikte bir araya gelemedik. İnanın bizi çok mutlu ettiniz ve eğlendirdiniz. İyi ki varsınız, sizleri tekrar tekrar bekliyoruz." diye konuştu.

 “Kartal’a Başka Bir Mutlulukla Geliyoruz”

Kartal’da olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Behzat Uygur: “Kartal’da yetmişli yıllardan beri açık hava sinemalarında, kültür merkezlerinde oyunlarımızı oynadık. Biz o zaman daha çocuktuk. O yüzden biz buraya başka bir mutlulukla geliyoruz. Bu buluşmayı sağlayan Kartal Belediyesi’ne, Başkan Gökhan Yüksel’e ve tüm ekibe teşekkür ediyoruz.” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediyesi’nde ‘İMA!’ Adlı Resim Sergisinin Açılışı Gerçekleşti
Kartal Belediyesi’nde ‘İMA!’ Adlı Resim Sergisinin Açılışı Gerçekleşti
Kartal Belediyesi 2022 Performans Programı ve Bütçesi Oy Çokluğu İle Kabul Edildi
Kartal Belediyesi 2022 Performans Programı ve Bütçesi Oy Çokluğu İle Kabul Edildi
Kartal Belediyesi’nden Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü
Kartal Belediyesi’nden Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü
Kartal Belediyesi’ne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Sıfık Atık Belgesi
Kartal Belediyesi’ne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Sıfık Atık Belgesi
Kartal’da Muhtarlar Günü buruk kutlandı
Kartal’da Muhtarlar Günü buruk kutlandı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169