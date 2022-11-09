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Su Sporlarının İstanbul’daki Gözdesi Dragos Su Sporları Merkezi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in seçim vaatleri arasında bulunan ve ilçeye yeni bir kimlik kazandırmak, yaşayan bir kenti fark edilir hale getirmek amacı ile geçen yıl hizmete açılan Dragos Su Sporları Merkezi, kısa sürede İstanbul’un önemli su sporları merkezleri arasındaki yerini aldı. Merkez, farklı branşlarda verdiği eğitimlerle bir yılı aşkın süredir hem su sporlarını her yaştan vatandaşa sevdiriyor hem de sporcu yetiştirme misyonunu büyük bir başarı ile üstleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2022 Çarşamba 13:21
Su Sporlarının İstanbul’daki Gözdesi Dragos Su Sporları Merkezi
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İstanbul’un en güzel sahil şeritlerinden birine sahip olan Kartal’da, her yaştan vatandaşın su sporları yapabilmesine olanak tanıyan Dragos Su Sporları Merkezi; kürek, yüzme, yelken, kano başta olmak üzere birçok su sporları branşlarında vatandaşlara hizmet veriyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Her Yaştan Kartallı Farklı Branşlardan Yararlanıyor

Yediden yetmişe tüm vatandaşlara su sporlarını sevdirmek ve çocuk yaştan itibaren sporcu yetiştirmek hedefi ile hayata geçirilen ve kısa sürede adından sıkça söz ettiren merkezde; Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün uzman kadrosu hizmet veriyor.

İstanbul’un en iyi rüzgar alan bölgelerinden birine kurulan ve su sporları için ideal bir noktada bulunan merkezde yapılan eğitimler bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Bu eğitimlerden çok sayıda genç sporcu ve spora gönül vermiş Kartallı vatandaş yararlanıyor.

Birbirinden farklı branş eğitimlerinin verildiği kurslarda; şimdiye kadar yüzlerce vatandaş, su sporlarını ücretsiz ve profesyonel bir şekilde yapma imkanı yakaladı. Kanodan küreğe, yelkenden sabah sporuna, triatlondan dalışa kadar çeşitli kursların düzenlendiği su sporları merkezine vatandaşların ilgisi ise oldukça yoğun.

Su Sporları Merkezi, Yeni Branşları Bünyesine Dahil Ediyor

Özellikle yaz ayları boyunca yoğun olarak sürdürülen eğitimlerde kano ve kürek kursuna 15-60 yaş aralığı, yelkene 8-11, triatlona 8-12 yaş aralığındaki sporcular katılıyor. Farklı dönemlerde tekrarlanan kurslarda yoğun bir eğitim programı uygulanıyor. Bu eğitimlerin sonunda sporcular iyi bir temel eğitim sahibi olarak kurslarını tamamlıyor.

Açıldığı günden bu yana verdiği su sporları eğitimleriyle adından sıkça söz ettiren merkez, yakın zamanda yeni bir eğitimi daha hayata geçirdi. Gedik Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen eğitimlerde sanayi dalgıçlığı, sportif dalgıçlık (SCUBA) ve su altı arama kurtarma gibi yeni branşlar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Eğitimler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçip, detaylı bilgi alabilir.

Merkez, Su Sporları Müsabakalarının da Gözdesi Oldu

Özellikle resmi bayramlarda, önemli gün ve haftalarda, şenlik ve festivallerde yapılan birbirinden renkli etkinliklerle Dragos Su Sporları Merkezi, daha şimdiden İstanbul’da profesyonel anlamda yapılan su sporları ve müsabakalarının da gözdesi haline geldi. Kano, kürek, yelkenli ve yüzme gibi yarışlarda kıyasıya mücadelelere sahne olan merkez, su sporlarına gönül vermiş her yaştan Kartallının uğrak mekânı haline geldi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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