Srebrenitsa Soykırımı’nda Hayatını Kaybedenler Kartal’da Anıldı

Kartal Belediyesi ile İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği tarafından, Kartal Meydanı Srebrenica Soykırım Anıtı önünde gerçekleşen anma programına; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları ve İstanbul Milletvekilleri Prof. Dr. Fethi Açıkel ve Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Saraybosna Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Rabija Masic, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Hüseyin Aksu, İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Pendik İlçe Başkanı Doğan Çakmak, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı, İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden, çok sayıda sivil toplum örgütü ile Boşnak asıllı Kartallı vatandaşlar katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“2 Temmuz’da Yandık, 5 Temmuz’da Vurulduk, 11 Temmuz’da Öldürüldük”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, anma programında yaptığı konuşmada, Srebrenitsa Soykırımı’nda hayatını kaybeden herkesin acısını yüreğinde hissettiğini ifade ederek; “Srebrenitsa Soykımı’nın acısını her damlasını yüreğimizde hissediyoruz. Bu katliamı anlamak ve anmak için Boşnak olmak gerekmiyor. Temmuz ayı acı dolu bir ay. 2 Temmuz’da yandık, 5 Temmuz’da vurulduk, 11 Temmuz’da da Avrupa’nın gözü önünde öldürüldük. Hepsini anmak, unutmamak ve unutturmamak gerekiyor. Özendiğimiz, demokrasinin beşiği dediğimiz ülkelerin gözü önünde gerçekleşen bu durumun bir daha yaşanmaması gibi bir kesinlik yok. Dolayısıyla, bu ve bunun gibi soykırımların önüne geçebilmek için birbirimizi anlamak ve kardeşliğimizi, barışı artırmak gerekiyor. Biz de buna ev sahipliği yapıyoruz. Ev sahipliği yapmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Demirden Bir Dayanışma İçindeyiz”

Anma programına, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına katılım sağlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel, “8372 insanımızın hayatı, bazıları için sadece ansiklopedilerde öğrenilecek bir şey. Fakat bu meydanda olanlar ve yolu Balkan coğrafyasından geçen kardeşlerimiz için her gün hüzünle, acıyla ve yasla hatırlanan bir gerçeklik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Hayati olmadıkça savaş bir cinayettir” felsefesini benimsiyoruz. Fakat maalesef, yüzbinlerce Boşnak kardeşimizin hayatı, savaşın ötesinde kalleşçe, kötü hatıralarla lekelendi. Umut ve kin tutmamak bu soylu insanların tutunduğu bir ilke. Biz de buna tutunuyoruz. Genel Başkanımızın özellikle vurguladığı, soykırımların benzerlerinin yaşanmaması için; büyük bir tedbirle, büyük bir dayanışmayla bir arada duruyoruz. Bunun yaşanmaması için; hafızamızı, irademizi, Cumhuriyet’in yurttaşları olarak, kardeş ve akraba toplumlarla birlikte, demirden bir dayanışmayla bir araya getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Sizin Sesiniz Çok Önemlidir”

Saraybosna Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Türk halkına, Srebrenitsa Soykırımı’nda hayatını kaybeden herkese sahip çıktığı için teşekkür ettiği konuşmasında; “Sizin sesiniz çok önemlidir. Hem tüm Türkiye’de hem de daha geniş çapta duyulmaktadır. Türk halkının, ayrıca Türkiye’de yaşayan Boşnakların kurum ve temsilcilerinin yapılan soykırımın unutulmaması için sarf ettiği çabasının değeri muazzamdır. Bosna Hersek’i her zaman tüm gücünüzle, desteklediğinizi çok iyi biliyoruz. Yapılan kötülük ve zulümün, unutulmaması için samimi ve candan eforlarınızı görüyoruz. Srebrenitsa Soykırımı’nın unutulmaması ve hiçbir yerde hiçbir zaman tekrarlanmaması yönündeki; sert ve değişmez tavrınız için sizleri takdir ediyoruz. Burada bugün toplanmakla, hem adalete, hem ülkemize, hem halkımıza çok önemli destek verdiğiniz için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Binin Üzerinde Soykırım Kurbanının Cenazesine Hala Ulaşılamadı”

İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden, soykırımda hayatı kaybeden binin üzerinde kurbanın hala cenazesine ulaşılmamış olmasına dikkat çekerek; “Soykırım üzerinden, çeyrek asır geçse de acımız tazedir. Ortaya çıkarılan her toplu mezarla yüreklerimiz yeniden dağlanıyor. Hala kadınlar eşlerine, çocuklar anne ve babalarına kavuşmanın umuduyla yaşıyor. Hala binin üzerinde soykırım kurbanının cenazesine ulaşılamamıştır. Aradan geçen bunca zamana rağmen, hala çocuklarının yolunu gözleyen anneler, 26 yıldır mavi kelebeklerin izinde sevdiklerini arıyorlar. Srebrenitsa insanlığın utanç vesikasıdır, unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Anma programının sonunda tüm katılımcılar Sırplar tarafından katledilen müslüman Boşnak siviller anısına Gürcü Heykeltıraş Jhon Gogaberishvili tarafından yapılan ‘Srebrenica Soykırım Anıtı’na karanfil bıraktı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)