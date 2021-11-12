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‘SONSUZLUĞA GİDEN YOL’ BELGESEL-SÖYLEŞİSİ KARTAL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kartal Belediyesi’nin, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında düzenlediği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının ve bilinen fotoğraflarının perde arkasındaki hikayesinin ele alındığı, ‘Selanik’ten Başlayıp Sonsuzluğa Giden Yol, Ata’mızın Son Günleri’ belgesel-söyleşisi gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Kasım 2021 Cuma 09:53
‘SONSUZLUĞA GİDEN YOL’ BELGESEL-SÖYLEŞİSİ KARTAL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe
Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan
Yardımcıları İmam Aydın ve Adem Uçar, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Atatürkçü
Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, çok sayıda birim müdürü ve vatandaş katıldı.
Etkinlik, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Atatürk’ün hayatı ve
devrimlerinin ele alındığı, ‘Selanik’ten Başlayıp Sonsuzluğa Giden Yol’ belgeselinin gösterimi ile başladı.
Belgeselin ardından, Dr. Tuna Yılmaz ve Gazeteci-Yazar Tayfun Gönüllü dinleyicilere, Atatürk’ün şahsi
fotoğrafçılarıyla olan ilişkisi ve bilinen fotoğraflarının perde arkasındaki hikayelerini anlattı.
Büyük Taarruz’dan Günümüze Neden Sadece 5 Fotoğraf Kaldı?
Söyleşinin, ilgi çeken bölümlerinden biri de Büyük Taarruz’un fotoğraf hikayeleri oldu. Dr. Tuna Yılmaz,
Atatürk’ün Büyük Taarruz’dan önce savaş meydanında, savaş muhabiri Etem Tem’i görevlendirmesi ve
talihsiz bir olay sonucu tarihi savaştan sadece 5 fotoğrafın kalmasının hikayesini şu sözlerle anlattı; “Etem
Tem, savaşın başladığı ilk günden son güne kadar Atatürk’ün yanında an be an fotoğraflar çekiyor. Atatürk
ve ordu İzmir’e girdiğinde, ilk işi fotoğrafların bir fotoğrafçıda basılmasını sağlamak. Fakat fotoğraflar ıslak
ve yanında götüremediği için ertesi sabah almaya karar veriyor. Etem Tem olayın devamını şu sözlerle
anlatıyor; ‘Sabah ilk işim fotoğrafları almak. Ama İzmir yangını başlıyor. Ortalık karışık. Fotoğrafçıya
gittiğimde, dükkan komple yanmıştı. Hiçbir fotoğraf kalmadı.” ifadelerini kullandı. Dr. Tuna Yılmaz, bu
talihsiz olaydan dolayı tarihi savaştan sınırlı fotoğrafın kaldığını ve günümüze ulaştığını sözlerine ekledi.
Fotoğrafçısı İçin Devlet Erkanını Yeniden Topladı
Gazeteci-Yazar Tayfun Gönüllü, Atatürk’ün şahsi fotoğrafçılarını ve foto muhabirlerini çok önemsediği ve
onlarla daima iletişim içinde olduğunu kaydederek, fotoğrafçı Ali Rıza Tuncay ile olan anısının bunun en iyi
örneklerinden biri olduğunu kaydetti.
Gazeteci-Yazar Tayfun Gönüllü, bir kaza neticesinde fotoğrafçı Ali Rıza Tuncay’ın, Atatürk’ün ve devletin
üst yönetiminin fotoğrafını çekememesi üzerine, Atatürk’ün olaya müdahalesini şu sözlerle anlattı; “Ali
Rıza Tuncay fotoğrafı çekemediği için ağlamaya başlıyor. Bu durum Atatürk’ün dikkatinden kaçmıyor.
Yanına gelip, ‘Ali Rıza niye ağlıyorsun?’ diye soruyor. Ali Rıza Tuncay ise gözyaşlarıyla, ‘Paşam, siz
çıkarken o anda fotoğrafı çekemedim’ diye cevap veriyor. Atatürk, tüm nezaketiyle, yanında olan devlet

erkanına dönerek; ‘Arkadaşlar, meclisten nasıl çıktıysak tekrar öyle gireceğiz ve Ali Rıza fotoğrafımızı
çekecek’ talimatını veriyor.
Gecenin sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı
İmam Aydın, Dr. Tuna Yılmaz ile Gazeteci-Yazar Tayfun Gönüllü’ye çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.
İki konuşmacıya teşekkür eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın; “Çok keyifli bir geceydi.
Sadece Türkiye’nin değil, dünya tarihinin unutulmaz lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırası önünde
saygıyla eğiliyoruz. O’nu anmak ve anlamak şereftir bizim için. Konuşmacılarımıza ve bizleri yalnız
bırakmayan tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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