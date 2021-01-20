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Sokak Canları Karlı Havada da Unutulmadı

Kartal Belediyesi, soğuk ve karlı havanın etkisini artırmasının ardından sokak hayvanları için seferberlik başlattı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kartal Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına mama ve su desteği sağlandı. Çalışmalara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katılarak sokak canlarını kendi elleri ile besledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ocak 2021 Çarşamba 10:39
Sokak Canları Karlı Havada da Unutulmadı
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Başkan Gökhan Yüksel'in talimatları doğrultusunda soğuk kış aylarında yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçede besleme çalışmaları devam ediyor. Kartal'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının öbekleştiği alanlara giderek sadık dostlar için mama ve su desteğinde bulundu.

 

Yürütülen çalışmalar ile alakalı konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Ekiplerimiz sokak hayvanları için düzenli olarak mama ve su sağlıyor. Sokaktaki canlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Soğuk hava ve kar yağışından dolayı olumsuz etkilenen sevimli dostlarımıza mama desteğimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. Kartallı komşularımızın da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.

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