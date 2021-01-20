Sokak Canları Karlı Havada da Unutulmadı

Başkan Gökhan Yüksel'in talimatları doğrultusunda soğuk kış aylarında yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçede besleme çalışmaları devam ediyor. Kartal'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının öbekleştiği alanlara giderek sadık dostlar için mama ve su desteğinde bulundu.

Yürütülen çalışmalar ile alakalı konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Ekiplerimiz sokak hayvanları için düzenli olarak mama ve su sağlıyor. Sokaktaki canlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Soğuk hava ve kar yağışından dolayı olumsuz etkilenen sevimli dostlarımıza mama desteğimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. Kartallı komşularımızın da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.