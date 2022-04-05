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“Simurg” Yeniden Doğuş Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı

Kartal Belediyesi bünyesinde 2016 yılından beri faaliyet gösteren Çini Atölyesi’nin pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verdiği sergi, Kartal Belediyesi fuaye alanında “Simurg Yeniden Doğuş” adı ile açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Nisan 2022 Salı 10:40
“Simurg” Yeniden Doğuş Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı
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18 kursiyerin 2 yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan sergi, Kartal Belediyesi hizmet binası fuaye alanında açıldı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Adem Uçar ve İmam Aydın’ın yanı sıra Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediye Meclisi üyeleri, birim müdürleri ve Kartallı vatandaşların katıldığı tören ile açılan sergide, yüzden fazla eser yer aldı.

Kursiyerlerin 2 yıl boyunca yaptıkları çini, cam, seramik, vitray, ayna ve ahşap eserlerin de yer aldığı serginin ana teması ise Simurg efsanesi oldu.

“Yeniden Doğuş” olarak adlandırılan sergilerini aynı zamanda kuşların hükümdarı olan ve Kaf Dağı’nda yaşayan Zümrüd-ü Anka efsanesi ile tanımlayan eğitmen Şerife Bağcivan, 04- 10 Nisan tarihleri arasında açık kalacak sergiye, tüm sanatseverleri davet etti.

Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut ise serginin açılış töreninin ardından emekleri için kursiyerlere teşekkür ederek eğitmen Şerife Bağcivan’a çiçek takdim etti.

Farklı eserlerden oluşan sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak.

  

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 05.04.2022 10:47
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