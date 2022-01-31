banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2,004.08
ALTIN
769.30
DOLAR
13.36
STERLİN
17.95
EURO
14.92
Yarın Seçim Olsa Ekrem Başkanın Oyu % 58, ve Kar Olayı …
Son Dakika
Yarın Seçim Olsa Ekrem Başkanın...
İBB Başkanı İmamoğlu MOBESE Görüntülerini Sızdıranlardan Şikayetçi Oldu
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu MOBESE Görüntülerini...
‘Yonca’da yaprak dökümü Girik son yolculuğuna uğurlandı
‘Yonca’da yaprak dökümü Girik son...
Millet İttifak'lı (CHP)11 Büyükşehir Belediye Başkanı Ortak Bir Bildiri Metni Yayınladı
Son Dakika
Millet İttifak'lı (CHP)11 Büyükşehir Belediye...

Shakespeare’in Unutulmaz Eseri ‘Othello’ Kartal’da Sahnelendi

Dünya edebiyatının ünlü ismi İngiliz yazar ve şair William Shakespeare’in unutulmaz eseri ‘Othello’ Kartal’da tiyatroseverlerle buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ocak 2022 Pazartesi 10:58
Shakespeare’in Unutulmaz Eseri ‘Othello’ Kartal’da Sahnelendi
banner171

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Ocak ayı kültür-sanat programı kapsamında Kartal Sanat Tiyatrosu’nda sahnelenen oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. William Shakespeare’in kaleme aldığı, Özdemir Nutku’nun çevirdiği, yönetmenliğini ise Nazım Uğur Özüaydın’ın üstlendiği oyun, seyircilerin büyük beğenisini topladı.

Kartal Sanat Tiyatrosu’nun ev sahipliği yaptığı tiyatro oyununa, pandemi kuralları gereği salon kapasitesinin yarısı kadar seyirci alındı. Maske ve mesafe kurallarına uygun olarak salonda yerlerini alan seyirciler, Shakespeare’in unutulmaz eserini sahneleyen oyunculara tam not verdi.

Tek perde olarak sahnelenen oyunda, bir Venedik kumandanı olan Othello’nun sevgilisi Desdemona ile olan mutluluklarının, Çavuş Iago’nun ihtirasları yüzünden cehenneme dönüşmesi anlatılıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler Yarıyıl Yorgunluğunu Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi’nde Atıyor
Öğrenciler Yarıyıl Yorgunluğunu Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi’nde Atıyor
Kartal Belediyesi’nden Aile Sağlığı Merkezi’ne Taziye Ziyareti
Kartal Belediyesi’nden Aile Sağlığı Merkezi’ne Taziye Ziyareti
Kartal’ın İlk Aşevi ve Gıda Bankası Açılıyor
Kartal’ın İlk Aşevi ve Gıda Bankası Açılıyor
‘Gece Boyunca’ adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi
‘Gece Boyunca’ adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi
‘Gece Boyunca’ adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi
‘Gece Boyunca’ adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169