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“Selvi Boylum Az Boyalım” Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da İzleyici ile Buluştu

Emre Özmen’in yazdığı ve Evren Duyal’ın yönettiği “Selvi Boylum Az Boyalım” adlı tiyatro oyunu, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Mayıs ayı kültür etkinlikleri kapsamında Soğanlık Kültür Merkezi’nde tiyatro severlerle buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Mayıs 2022 Cuma 10:36
“Selvi Boylum Az Boyalım” Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da İzleyici ile Buluştu
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

2 perdelik komedi türündeki oyunda; Yeşilçam Sineması’ndan aşina olunun tiplemeler ve klişelerin yer aldığı karakterler üzerinden trajikomik olaylar anlatıldı. Ünlü tiyatrocu Ahmet Çevik’in de oyuncu kadrosunda yer aldığı oyun, seyirci tarafından ayakta alkışlandı.

Ünlü Tiyatrocuya Sahnede Doğum Günü Kutlaması

110 dakika uzunluğundaki oyunun ardından katkılarından dolayı oyuncuları temsilen Ahmet Çevik’e, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına buket takdim edildi.

Doğum günü olduğu öğrenilen Çevik’e sahnede bir de sürpriz yapıldı. Sahneye getirilen pastanın üzerindeki mumu üfleyen ünlü oyuncu, yeni yaşına Soğanlık Kültür Merkezi sahnesinde merhaba dedi. Çevik, Kartallı tiyatro seyircisine, sürprizi hazırlayan ekibe ve sanata sanatçıya desteklerinden dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Selvi Boylum Az Boyalım Konusu

Yeşilçam’ın etkilerinin hala korunduğu yepyeni bir dünyadayız. Türlü entrikaların peşinde koşarak gerçek aşkın farkında varamadan nihai sona ulaşan Neco’nun (Ahmet Çevik) ona aşık bir ömür geçiren eşi Suzan (Yelda Alp), kocasının ölümüyle birlikte beyninde atan bir şalterle hayallerinin peşinden koşmaya karar verir. Gençliğinden beri kurduğu Assolist olma hayali için artık çok geçtir. Fakat ömrünü kocasına harcamış olan Suzan bu hayalini kızı Leyla (Pınar Ataer) ile gerçekleştirmeyi kafasına koyar.

Hayatı boyunca pek çok insana kötülükler yapmış olan Neco öldüğünde ne cennete ne de cehenneme kabul edilmediğini görür. Dünyada kalmalı ve Suzan’ın hayalini gerçekleştirerek kendini affettirmelidir. Fakat bir kuaförde çalışmakta olan Leyla’nın hem assolist olma hayali yoktur hem de assolist olmaya uygun değildir. Leyla naif, kendi halinde, şan şöhretle ilgilenmeyen bir genç kızdır.

Bir gün tesadüfler yollarını kesiştirir ve Leyla mahallenin bıçkın delikanlısı Ferit (Emre Özmen) ile karşılaşır. Bu karşılaşma her ikisinin de hayatını değiştirir ve büyük aşkın ilk kıvılcımları her ikisini de yakmaya başlar. Ferit’e bu zorlu yolda destek olacak en yakın arkadaşı Mami (Cengiz Gezgin) enerjiye olan inancı ve kendinde var olduğuna inandığı uhrevi güçlerle bu aşkın yolunu açmaya çalışır. Ferit ve Leyla’nın birbirlerine giderek bağlanmaları Mami’yi kıskançlığa sürükleyecek olsa da O Ferit’i asla yalnız bırakmayacak kadar seven dostudur. Ferit ve Leyla kavuşma yolculuğunda arafta kalan baba Neco ve kızını assolist yapmayı kafasına koymuş olan Suzan engeller yaratır.

 

 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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