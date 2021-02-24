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Sanat Akademisi Öğrencileri Eğitimlerine Online Olarak Devam Ediyor

Kartal Belediyesi tarafından açılarak, ilçede yaşayan çocuk ve gençlerin; resim, müzik ve sahne sanatları alanında eğitim görmesini amaçlayan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, Covid-19 önlemleri kapsamında eğitimlerine online olarak devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Şubat 2021 Çarşamba 15:10
Sanat Akademisi Öğrencileri Eğitimlerine Online Olarak Devam Ediyor
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Ulusal ve uluslararası alanda öğrencilerinin aldığı ödüller ile adından sıkça söz ettiren Sanat Akademisi Müzik Bölümü, salgın sürecinde öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması amacı ile uzaktan eğitim sürecine devam ediyor.

Akademiye yetenek sınavı ile alınan 312 öğrenci uzman eğitmenler eşliğinde; müzik teorisi, çello, keman, flüt, koro, perküsyon, piyano ve gitar branşlarında verilen uzaktan eğitime katılarak, yeteneklerini geliştiriyor.

Sanat Akademisi İlk Mezunlarını Verdi

Prof. Cana Gürmen danışmanlığında daha önce lise ve üniversitelerin güzel sanatlar ve konservatuvar sınavlarında büyük başarılar elde eden Kartallı öğrenciler, şimdilerde ise mezuniyet heyecanı yaşıyor.

2017 yılından beri öğrencilerini nitelikli bir eğitim sürecine dâhil ederek yeteneklerine yetkinlik kazandıran akademi, müzik bölümünden ilk mezunlarını verdi. Her kuru 4 aydan oluşan ve toplam 9 kur süren eğitimler çerçevesinde 9 kurda verilen eğitimlerle alakalı kapsamlı bir sınava giren öğrencilerden sınavda başarı elde edenler, akademiden mezun olmaya hak kazandı. Aldıkları eğitimleri başarı ile tamamlayan toplam 86 öğrenci, akademiden mezun oldu.

Öğrencileri ile gurur duyduklarını belirterek konuya ilişkin açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: “Kartal’ın kültürel ve sanatsal gelişimi için genç nesillerin eğitimini çok önemsiyoruz. Sanat Akademisi öğrencilerimiz göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz daha önce ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen yarışmalardan dereceyle dönmüşlerdi, lise ve üniversitelerin güzel sanatlar ile konservatuvar sınavlarında başarılar elde etmişlerdi. Şimdi de mezuniyetleri ile gururlandık, mutlu olduk. Mezun olan genç kardeşlerimi çok güzel bir gelecek bekliyor. Bundan sonra farklı başarılar ile kendilerinden sıkça söz ettireceklerine yürekten inanıyor ve hepsini tek tek tebrik ediyorum.” dedi.

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