Sanat Akademisi öğrencileri 23 Nisan’da iki sevinci beraber yaşayacak

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi Sanat Akademisi; eğitim vizyonu ve çalışmalarıyla sanat dallarında eğitim gören öğrencilerini ulusal ve uluslararası alanda yetiştirip yönlendirmeye devam ederken ilk mezunlarını da verecek.

Kartallı çocukların ve gençlerin yolunu açarak, çocukların küçük yaşta sanat ile tanışmasını ve yeteneklerini keşfetmesini, onların kültür-sanat alanlarında aktif yer almalarını sağlayan Kartal Belediyesi Sanat Akademi, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Resim Bölümü’nde eğitim alan ilk öğrencilerini mezun edecek. Sanat Akademisi’nde eğitim alan öğrenciler Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde yapılacak olan sergide eserlerini sergileyecek. Serginin ardından öğrencilerin mezuniyet töreni gerçekleştirilecek.

Üç yıl boyunca plastik sanatlar, sanat tarihi eğitimi, karakalem, kuru boya, pastel boya (yağlı ve toz) sulu boya, tekstil boyası ve akrilik boya ile çeşitli etkinlikler ve sanatsal sokak çalışmalarına katılan öğrencilerin hazırladığı resimlerden oluşan sergi mezuniyet programı kapsamında saat 17.00’de Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, Müzik Bölümü öğrencilerinin hazırladığı konser programı ise saat 17:30 da gerçekleştirilecek. Üç yıl boyunca piyano, gitar, çello, keman, yan flüt, perküsyon ve koro branşlarında eğitim gören ve şuan aktif bir şekilde çeşitli kurlarda eğitimine devam eden öğrencilerden oluşturulan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Orkestrası ve Korosu Kartallı vatandaşlara eşşiz bir müzik şöleni yaşatacak.

Konser sonrası Resim Bölümü’nün ilk mezunlarına mezuniyet belgeleri Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından takdim edilecek.

Tarih: 23 Nisan 2022 Cumartesi

Saat: 17.00- Resim Sergisi

Saat: 17.30- Konser- Kartal Belediyesi Müzik Bölümü Solo Programı ve Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Orkestrası ve Koro

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)