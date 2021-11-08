banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
kapalı
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,608.64
ALTIN
570.84
DOLAR
9.72
STERLİN
13.17
EURO
11.26
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini Kabul Etti
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini...
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı var!
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı...
17. Yöresel Günlerde Gazetemize Plaket
17. Yöresel Günlerde Gazetemize Plaket
Ulu Önder Atatürk 10 Kasım’da Kartal’da Minnetle Anılacak
Ulu Önder Atatürk 10 Kasım’da...

Şampiyon Sporculardan Başkan Yüksel’e Ziyaret

Bu yıl 11’incisi düzenlenen Atatürk Bahar Turnuvası’nda galibiyeti göğüsleyerek şampiyon olan Türkiye’m Kartal Belediye Spor Master oyuncuları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i ziyaret etti. Şampiyonluk sevincini sporcularla birlikte yaşayan Başkan Yüksel, oyuncuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2021 Pazartesi 10:34
Şampiyon Sporculardan Başkan Yüksel’e Ziyaret
banner171

TÜRKİYE’M KARTAL BELEDİYE SPOR MASTER OYUNCULARINDAN BAŞKAN YÜKSEL’E
ZİYARET
Antalya’da düzenlenen ve 50 yaş grubunda 8 takımın katıldığı 11’inci Atatürk Bahar Turnuvası’nda, Kartal
Belediyesi’nin sponsor olduğu Türkiye’m Kartal Belediye Spor Master Futbol Takımı kupanın sahibi oldu.
Finalde Mardinspor’u 2-0’lık skorla eleyen turnuvanın şampiyonları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel’i makamında ziyaret etti.
Başkan Gökhan Yüksel’den Sporculara Tebrik
Ziyarette, sporcuları misafir etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel, Türkiye’m Kartal Belediye Spor Master oyuncularını tebrik ederek; “Kartal Belediye Spor
oyuncularımızın şampiyon olma mutluluğunu yaşıyoruz. Kartal Belediyesi olarak kentimizde sporu ve ona
gönül veren herkesi desteklemeye devam ediyoruz. Sporun insan hayatına kattığı değeri bizzat bilen
biriyim. Bu bağlamda ilçemizdeki spor eğitmenlerimiz ile öğretmenlerimiz ile sık sık bir araya geliyoruz.
Bir kez daha kupayı bizlerle buluşturan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Şampiyon sporcular ise, Başkan Gökhan Yüksel’e kendilerine verdikleri destek ve misafirperverlik için
teşekkür etti. Ziyaretin sonunda ise, Başkan Gökhan Yüksel, madalyalarını oyunculara takdim etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB’nin Gezici Kütüphanesi Kartal Kreşlerinde
İBB’nin Gezici Kütüphanesi Kartal Kreşlerinde
Ulu Önder Atatürk 10 Kasım’da Kartal’da Minnetle Anılacak
Ulu Önder Atatürk 10 Kasım’da Kartal’da Minnetle Anılacak
Kartal Belediye Meclisi’nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Anlamlı Mesaj
Kartal Belediye Meclisi’nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Anlamlı Mesaj
Kartal Belediyesi İle El Ele Yaşam Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Kartal Belediyesi İle El Ele Yaşam Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
ŞAMPİYON MİLLİ KÜREKÇİ ALİ ARDIL İLGÜN’DEN BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL’E ZİYARET
ŞAMPİYON MİLLİ KÜREKÇİ ALİ ARDIL İLGÜN’DEN BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL’E ZİYARET

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169