Şampiyon Sporculardan Başkan Yüksel’e Ziyaret

TÜRKİYE’M KARTAL BELEDİYE SPOR MASTER OYUNCULARINDAN BAŞKAN YÜKSEL’E

ZİYARET

Antalya’da düzenlenen ve 50 yaş grubunda 8 takımın katıldığı 11’inci Atatürk Bahar Turnuvası’nda, Kartal

Belediyesi’nin sponsor olduğu Türkiye’m Kartal Belediye Spor Master Futbol Takımı kupanın sahibi oldu.

Finalde Mardinspor’u 2-0’lık skorla eleyen turnuvanın şampiyonları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan

Yüksel’i makamında ziyaret etti.

Başkan Gökhan Yüksel’den Sporculara Tebrik

Ziyarette, sporcuları misafir etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan

Yüksel, Türkiye’m Kartal Belediye Spor Master oyuncularını tebrik ederek; “Kartal Belediye Spor

oyuncularımızın şampiyon olma mutluluğunu yaşıyoruz. Kartal Belediyesi olarak kentimizde sporu ve ona

gönül veren herkesi desteklemeye devam ediyoruz. Sporun insan hayatına kattığı değeri bizzat bilen

biriyim. Bu bağlamda ilçemizdeki spor eğitmenlerimiz ile öğretmenlerimiz ile sık sık bir araya geliyoruz.

Bir kez daha kupayı bizlerle buluşturan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”

ifadelerini kullandı.

Şampiyon sporcular ise, Başkan Gökhan Yüksel’e kendilerine verdikleri destek ve misafirperverlik için

teşekkür etti. Ziyaretin sonunda ise, Başkan Gökhan Yüksel, madalyalarını oyunculara takdim etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)