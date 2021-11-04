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ŞAMPİYON MİLLİ KÜREKÇİ ALİ ARDIL İLGÜN’DEN BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL’E ZİYARET

Kürek sporunda yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere 8 şampiyonluk madalyası ile başarıdan başarıya koşan, sadece Kartal’ın değil Türkiye’nin gururu olan Fenerbahçe Kürek Takımı milli sporcusu Ali Ardıl İlgün, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Kasım 2021 Perşembe 10:35
ŞAMPİYON MİLLİ KÜREKÇİ ALİ ARDIL İLGÜN’DEN BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL’E ZİYARET
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Türkiye’ye dört şampiyonluk, iki balkan birinciliği ve dünya ikinciliği madalyası kazandıran, son olarak Avrupa Gençler Kürek Turnuvası’ndan aldığı madalya ile ülkemizi gururlandıran Fenerbahçe Kürek Takımı sporcusu Ali Ardıl İlgün, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette,  Başkan Gökhan Yüksel, milli sporcu Ali Ardıl İlgün ile bir araya gelerek uzun süre sohbet etti.

“O Bizim Göz Bebeğimiz”

Kartallı milli kürekçi ile bir araya gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, milli sporcu Ali Ardıl İlgün’ün, sadece Kartal’ın değil tüm Türkiye’nin gururu olduğunu kaydederek; “Bugün, gururumuz ve hatta göz bebeğimiz kürek şampiyonalarında başarıdan başarıya koşan milli sporcumuz Ali Ardıl İlgün’ü ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dile kolay, 8 madalya ve son olarak Avrupa birinciliği… Böyle bir yeteneğin Kartal’dan çıkmış olması tabi bizler için ayrı bir gurur kaynağı.” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel’den ‘Dragos Su Sporları Merkezi’ Vurgusu

Kartal Belediyesi’nin Dragos Su Sporları Merkezi ile kürek dahil olmak üzere su sporcularını geleceğe hazırladığını kaydeden Başkan Gökhan Yüksel; “Kartal Belediyesi olarak bizler de su sporcularımızın yanındayız. Özellikle genç yaşlardan itibaren geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek ve Kartal’ı sporun merkezi yapma noktasında adımlar atıyoruz. Yakın zamanda, milli sporcumuz Ali Ardıl İlgün ile belediyemizin bünyesindeki sporcuları da bir araya getireceğiz. İnanıyorum ki, ondan öğrenecekleri çok şey var.” diye konuştu.

Şampiyon Kürekçiden Başkan Gökhan Yüksel’e Teşekkür

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan şampiyon kürekçi Ali Ardıl İlgün ise, Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür ederek; “Kıymetli Başkan ile tanışmak benim için özel bir anı oldu. Başkan Gökhan Yüksel’in spora ve sporculara olan desteği ve su sporlarına olan ilgisi için kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün burada Kartal’ın gelecekteki spor hayatı için daha da umutlandım. Kürek sporuna ilgi duyan genç kardeşlerimin başvuracakları ve eğitim alacakları donanımlı bir adrese sahip olmaları büyük bir şans. Dragos Su Sporları Merkezi’nde yakın zamanda kürekçi sporcularımız ile tanışacak ve tekrar bir araya geleceğiz. ” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda, Başkan Gökhan Yüksel, milli kürekçiye Kartal Belediyesi logosunun yer aldığı çini süslemeli seramik tabak takdim etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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