Şair Neyzen Tevfik Vefatının 68. Yıl Dönümünde Kartal’da Anıldı

Hiciv ustası Neyzen Tevfik’in Kartal Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma programına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Başkanı (SAMDEF) Metin Şenel, Kartal Samsunlular Derneği Başkanı Kenan Yılmaz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Yöneticileri, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Yönetimi, Kartal Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Pandemi koşulları nedeniyle mezarlık girişinmde maske ve dezenfektan dağıtımının yapıldığı programda Neyzen Tevfik için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Neyzen Tevfik bir hiciv ustası, hiciv sanatının önde gelen ismi; hiçbir şeyden çekinmeyen, hiçbir şeyden korkusu olmayan, hiçlik duygusuyla sanatını icra eden, geçmişimizin önemli bir parçasıdır. Kendisini burada dostlarımız ile birlikte anıyor olmak çok özel bir duygu. Sevgili üstadın mezarının Kartal’da olması vesilesiyle ve burada yaşamının bir kısmının geçmesi nedeniyle de bu anma etkinliğini elbette üstlenmiş durumdayız. Sevgili SAMDEF Dernek Yönetimi, Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Yönetimi dostlarımız, Kartallı dostlarımız, sanatçı dostlarımız, Atatürkçü Düşünce Derneği’nden dostlarımız ile birlikte sanatçımızı; hiciv üstadını anmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçtiğimiz günlerde de sadece anma etkinliğiyle kalmasın diye sanat camiasında hiciv ve şiir camiasında bir rol üstlenerek, öncülük yaparak bir yarışma düzenledik. Ne mutlu ki 500’ün üzerinde şair, yazar bu etkinliğe, bu yarışmaya katılarak hem bizleri mutlu etti hem de ciddi anlamda gururlandırdı. Demek ki Neyzen’in sesi, Neyzen’in ruhu hala aramızda dolaşıyor. Bu anlamda bugün burada olan herkese çok teşekkür ederek aramızdan ayrılışının yıl dönümünde büyük üstadı rahmetle anıyorum” dedi.