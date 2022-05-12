banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.397,50
ALTIN
910,55
DOLAR
15,40
STERLİN
18,91
EURO
16,10
Meclis Üyesi Tezcan İstanbul’un Fethini Anlattı (VİDEOLU)
Son Dakika
Meclis Üyesi Tezcan İstanbul’un Fethini...
İBB ve Zeytinburnu Belediyesi ortak çalıştı 30 yıllık imar sorununu çözüldü (VİDEOLU)
Son Dakika
(VİDEOLU)İBB ve Zeytinburnu Belediyesi ortak...
Kitap Okuma Alışkanlığını Aşılamak İçin İlginç Bir Eylem Yaptılar
Kitap Okuma Alışkanlığını Aşılamak İçin...
Boğaz Gezileri Başlıyor…
Boğaz Gezileri Başlıyor…

“Sahne Rüzgârları” Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Mayıs ayı kültür etkinlikleri kapsamında Yalçın Özden’in yazıp yönettiği “Sahne Rüzgârları” adlı tiyatro oyunu, Kartallı tiyatro severlerle buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Mayıs 2022 Perşembe 15:35
“Sahne Rüzgârları” Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi
banner171

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde sahnelenen 2 perdelik komedi türündeki oyunda; Uğur Böceği Yalçın Özden Tiyatrosu oyuncuları rol aldı. Tiyatronun ve sahne yolculuğunun komik ve trajikomik yönlerini aktaran oyun, seyirciden bol alkış aldı.

55 yıldır sahnede yer alan usta oyuncu Yalçın Özden’in ve diğer oyuncuların seyircileri sık sık gülme krizlerine soktuğu 100 dakikalık oyunun ardından, Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi Koordinatörü Yıldıray Çimen tüm ekibe katkılarından dolayı teşekkür ederek Yalçın Özden’e, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Kartal heykelciği takdim etti.

Özden ise “Sanatçı etrafını aydınlatarak eriyen muma benzer, geriye aydınlanmış yüzler ve hoş bir sada kalır.” diyerek sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve oyunu izlemeye gelen Kartallı seyircilere teşekkür etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediyesi Engelsiz Üretim Atölyesi Sergisi Açıldı
Kartal Belediyesi Engelsiz Üretim Atölyesi Sergisi Açıldı
Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Kartalspor'dan Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret
Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Kartalspor'dan Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret
Kartal Belediyesi “Aile Okulu” Eğitim Semineri Düzenliyor
Kartal Belediyesi “Aile Okulu” Eğitim Semineri Düzenliyor
Başkan Gökhan Yüksel’den Anneler Günü Mesajı
Başkan Gökhan Yüksel’den Anneler Günü Mesajı
Merhum Hüseyin Kabacıoğlu Mezarı Başında Anıldı
Merhum Hüseyin Kabacıoğlu Mezarı Başında Anıldı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169