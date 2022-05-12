“Sahne Rüzgârları” Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde sahnelenen 2 perdelik komedi türündeki oyunda; Uğur Böceği Yalçın Özden Tiyatrosu oyuncuları rol aldı. Tiyatronun ve sahne yolculuğunun komik ve trajikomik yönlerini aktaran oyun, seyirciden bol alkış aldı.

55 yıldır sahnede yer alan usta oyuncu Yalçın Özden’in ve diğer oyuncuların seyircileri sık sık gülme krizlerine soktuğu 100 dakikalık oyunun ardından, Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi Koordinatörü Yıldıray Çimen tüm ekibe katkılarından dolayı teşekkür ederek Yalçın Özden’e, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Kartal heykelciği takdim etti.

Özden ise “Sanatçı etrafını aydınlatarak eriyen muma benzer, geriye aydınlanmış yüzler ve hoş bir sada kalır.” diyerek sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve oyunu izlemeye gelen Kartallı seyircilere teşekkür etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)