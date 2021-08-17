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Sahiplerini Kaybeden Kedilere İlkyardım Kartal Belediyesi Ekiplerinden

Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekipleri, sel felaketinde sahibelerini kaybeden kedilere mahsur kaldıkları evde ulaşarak mama ve su verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2021 Salı 09:27
Sahiplerini Kaybeden Kedilere İlkyardım Kartal Belediyesi Ekiplerinden
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11 Ağustos’ta sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt’ta arama-kurtarma ve temizlik faaliyetlerine destek vermeye devam eden Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekibi, sel felaketinde hayatını kaybeden anaokulu öğretmeninin baktığı kedileri, gelen çağrı üzerine mahsur kaldıkları evden kurtardı.

Öğretmen Duygu Çelikel’in Yakınları, Kedilere Sahip Çıktı

Görev yaptığı anaokulundan çıkarken azgın sel sularına kapılarak 28 yaşında hayata veda eden anaokulu öğretmeni Duygu Çelikel’in yakınlarının destek talebi ile vakit kaybetmeden harekete geçen Kartal Belediyesi Sivil Savunma personeli, 1 anne ve iki yavru kedinin mahsur kaldığı üçüncü kattaki apartman dairesine girerek kedilere ulaştı. Sahipsiz kalan kedileri sağlık kontrolünden geçiren ekipler, günlerdir aç ve susuz kalan minik yavrular ile annelerine mama ve su verdi.

Kartal Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılan 1 anne ile iki yavru kediye, öğretmen Duygu Çelikel’in yakınları sahip çıktı ve kalıcı olarak yuvalarını açtı. Anaokulu öğretmeninin yakınları, yaptıkları çağrıya dönerek mahsur kalan kedileri kurtardıkları için Kartal Belediyesi Sivil Savunma Ekibine teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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