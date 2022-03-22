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“Renklerin Dili” Adlı Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı

Ressam Adalet Karabayır’ın kişisel resim sergisi “Renklerin Dili”, Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2022 Salı 11:02
“Renklerin Dili” Adlı Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı
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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Mart ayı kültür sanat programı kapsamında “Renklerin Dili” adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan’ın açılışını yaptığı sergiye, pek çok sanatsever katıldı. 30’dan fazla eserin yer aldığı sergiyi sanatçı Adalet Karabayır ile birlikte gezen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan ise sanatçıya eserler ile ilgili sorular sorarak tabloları inceledi.

“Renklerin Dili” adlı resim sergisinin baharın uyanışının başladığı 21 Mart tarihine denk geldiğini belirten ressam Karabayır “Baharın müjdecisi 21 Mart gibi güzel bir günde sanatseverler ile buluşmak benim için büyük bir sevinç kaynağı. Doğa ile beraber canlanan renkleri eserlerime yansıtmaya çalışıyorum. Renklerin Dili, yeri geldiğinde sokağımızda, yeri geldiğinde hayalimizde gördüğümüz, görmek istediğimiz, içimizde gizlenen duyguların dışa vurumu oldu. Katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi ailesine teşekkür ediyorum.” dedi.

Adalet Karabayır Hakkında

1967 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Adalet Karabayır, resim eğitimine ilk olarak Moda Kız Meslek Lisesi’nde başlayıp Marmara Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nde devam etti.

Sanat atölyesinde sürdürdüğü resim çalışmaları ile eserler üretmeye devam eden sanatçının sergisi, Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Salonu’nda bir hafta boyunca sanatseverleri ağırlıyor olacak.

 

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