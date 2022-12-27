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Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinden Kartal Belediyesi’ne Ziyaret

Yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Kartal Belediyesi, sürdürülebilir yeşil alanların sosyal yaşama dahil olmasıyla birlikte, geleceğin peyzaj öğrencilerine de ışık tutuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Aralık 2022 Salı 10:59
Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinden Kartal Belediyesi’ne Ziyaret
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İstanbul’a kazandırdığı yeşil alanlarla adından sıkça söz ettiren Kartal Belediyesi, Medipol Üniversitesi’nde eğitim gören Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı ikinci sınıf öğrencilerini misafir etti.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Sağlıklı kentsel çevreninin oluşturulması amacıyla öğrenciler önce çalışmalar hakkında bilgi aldı, ardından da yapılan çalışmaları yerinde ziyaret etti.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya üniversite öğrencilerinin yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Park ve Bahçeler Müdürü Ali Çelik ile Yüksek Mimar İzzet Özkeresteci katıldı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, öğrencilere belediyenin işleyişi, görevleri ve yapılan çalışmaları anlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Kartal’da yaptığı çalışmalar ve teknik konuların konuşulduğu buluşma soru-cevap şeklinde ilerlerken, öğrenciler birinci ağızdan merak ettiklerini de öğrenme fırsatı yakaladı.

Başkan Yardımcısı Ali Apaydın’ın ardından söz alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğü çalışanları da üniversite öğrencilerine işleyiş hakkında detaylı bilgi verdi. Belediye Meclis Salonu’ndaki bilgilendirme buluşmasında son konuşmayı ise Medipol Üniversitesi Peyzaj Kavramlarına Giriş dersinden sorumlu İzzet Özkeresteci gerçekleştirdi. Kartal Belediyesi’nin davetinden dolayı duydukları memnuniyeti belirten akademisyen, kendi geçmiş tecrübelerini de öğrencilerle paylaştı.

Öğrenciler son olarak Kartal Belediyesi tarafından yapılan ve ikinci etabı tamamlanmak üzere olan Bayram Demirkol Parkı’nı gezdi. Kartal’ın en büyük parkı olma niteliği taşıyan alan, öğrencilere tanıtılırken, saha çalışmaları da ilgiyle takip edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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