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Peyzaj Mimarı Öğrencileri, Kartal’a Proje Üretmek İçin Kolları Sıvadı

Kartal Belediyesi, genç öğrencilerin kent yönetimine katılımını sağlamak, mesleki alanda tecrübe kazandırmak ve aynı zamanda Kartal’da yeni peyzaj projelerini hayata geçirmek amacıyla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri ile bir iş birliği toplantısı gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Şubat 2022 Çarşamba 11:31
Peyzaj Mimarı Öğrencileri, Kartal’a Proje Üretmek İçin Kolları Sıvadı
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Kartal Belediyesi, üniversite öğrencilerini kent yönetimine dâhil edecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Kartal Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ortak proje kapsamında, Soğanlık Kültür Merkezi’nde yerel yönetim iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Park ve Bahçeler Müdürü Ali Çelik, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim görevlileri Doktor Nurgül Erdem, Ayça Yeşim Çağlayan, Elif Nur Sarı ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İş birliği toplantısında, Kartal Belediyesi yöneticileri öğrenci ve öğretim görevlilerine Kartal’ın yeşil alanlarının ve genel çalışmalarının tanıtıldığı bir sunum gerçekleştirdi.

“Sizler Bizim İçin Çok Değerlisiniz”

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, toplantıda yaptığı konuşmada özellikle üniversite öğrencilerinin Kartal’ın kent kimliği ile ilgili fikirlerini çok önemsediklerini kaydederek, şunları söyledi; “Bugün, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eminim, genç öğrencilerimizden birbirinden güzel projeler çıkacak. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Biz Kartal Belediyesi olarak, kent yönetimine gençlerimizi ortak kılmanın önemini biliyoruz. Şimdiden bizlerle olan tüm öğretim görevlilerimize ve öğrencilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından, Kartal Belediyesi yöneticileri üniversite öğrencilerine Kartal’daki proje alanlarını gezdirerek, proje alanları hakkında teknik bilgi verdi. 

 

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