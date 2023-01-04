Petrol İş Mahallesi’nde 1250 Ton Asfalt Serimi Yapıldı

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yağışlar başlamadan gerçekleştirdiği asfalt serim çalışmaları Petrol İş Mahallesi’nde de devam etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Mahallenin en uzun sokaklarından biri olan Akgün Sokak’ta asfaltlama çalışması sona erdi.

630 metre uzunluğundaki sokakta hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, önce eski asfaltı kazıyarak tüm sokağı yeni asfalta hazırladı.

Yeni asfalt serimi için hazır hale getirilen Akgün Sokak’a daha sonra asfalt makinesi yardımıyla serim yapan ekipler, birkaç gün boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Silindir yardımı ile yeni serilen asfalt sıkıştırılarak yaya ve araç trafiğine hazır hale getirildi.

Çalışmalar sırasında yaklaşık olarak 1250 tona yakın asfalt serimi gerçekleştirilirken ekiplerin yağış durumuna göre diğer mahalle ve bölgelerdeki asfalt mesaisi hazırlanan programa göre devam edecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da son 30 yılın en büyük asfalt serim çalışmalarından birini gerçekleştirdiklerini kaydederek “Gecesini gündüzüne katan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Modern ve yaşanabilir bir kent anlayışı ile çalışmalarımız aralıksız devam edecek.” dedi.