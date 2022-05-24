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“Pandeminin İzleri Karma Sanat Sergisi” Kartal Belediyesi’nde açıldı

Kartal’da faaliyet gösteren bir grup sanatçının pandemi döneminde yaptıkları eserlerden oluşan Karma Sanat Sergisi, Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mayıs 2022 Salı 16:44
“Pandeminin İzleri Karma Sanat Sergisi” Kartal Belediyesi’nde açıldı
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Seramik, çini, füzyon cam ve yağlı boya tablolardan oluşan sergide sanatçıların Covid-19 pandemisi boyunca yaptığı eserler sergileniyor. Kuratörlüğünü Muammer Nas’ın gerçekleştirdiği sergiye siyaset ve iş dünyasından pek çok önemli ismin yanı sıra sanatseverler katıldı.

Serginin açılışını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, İyi Parti Kartal İlçe Başkanı Dilruba Oğulcuklu ve Kartal Belediye Meclisi Başkanvekili Özlem Bulut yaptı. Sergiye verilen emeklerden dolayı tüm katılımcılara teşekkür eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, serginin hem küratörü hem de katılımcısı Muammer Nas’a çiçek takdim etti. Nas ise buketi serginin hocaları Selvinaz Işık ile Şerife Bağcıvan’a takdim ederek Başkan Yardımcısı Adem Uçar’a seramikten kendi elleriyle yaptığı Kartal Belediyesi logosunu hediye etti. Çiniden, cam eserlere, takılardan yağlı boya eserleri kadar pek çok farklı eserin yer aldığı sergi 29 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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