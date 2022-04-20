Öz Savunma Atölyesi’ne Katılan Kartallı Kadınlar Sertifikalarını Aldı

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner

Krav Maga eğitmeni Meltem Yalçın’ın pek çok önemli bilginin yanı sıra; öz savunma tekniklerini de uygulamalı olarak gösterdiği 5 haftalık atölyede kadınlara; “Öz savunma nedir? Şiddet türleri nelerdir? Kırılganlığı aşmak, Özgüven çalışması, Ev içi şiddet ve öz savunma pratiği, Toplu taşımada şiddet ve öz savunma pratiği, sokakta, kamusal alanda şiddet ve öz savunma pratiği” başlıklarını içeren teorik ve pratik eğitimler verildi.

5 hafta boyunca Cuma günleri eğitim alan kadınlara sertifikalarını, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ile Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Enif Yavuz Dipşar verdi.

Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde hayata geçirilen Öz Savunma Atölyesi’nin sertifika töreninde konuşan Başkan Yardımcısı İmam Aydın, kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiğini belirterek kadınların mağdur durumdan çıkması için yapılan bu çalışmayı desteklediğini söyledi. Kartal Belediyesi olarak kadınların yanında olduklarını ifade eden Aydın, atölyede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)