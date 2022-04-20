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Öz Savunma Atölyesi’ne Katılan Kartallı Kadınlar Sertifikalarını Aldı

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Mor Dayanışma işbirliğiyle kadınlar için gerçekleştirilen ‘Öz Savunma Atölyesi’ ilk mezunlarını verdi. Kartal Belediyesi ve Mor Dayanışma işbirliği ile son yıllarda artan kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine hem dikkat çekmek, hem de kadınların herhangi bir saldırı ya da şiddet durumu ile karşılaştıklarında kendilerini koruyabilmeleri için düzenlenen Öz Savunma Atölyesi’nin sertifika töreni gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Nisan 2022 Çarşamba 13:29
Öz Savunma Atölyesi’ne Katılan Kartallı Kadınlar Sertifikalarını Aldı
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İstanbul Times / Hüseyin Çetiner

Krav Maga eğitmeni Meltem Yalçın’ın pek çok önemli bilginin yanı sıra; öz savunma tekniklerini de uygulamalı olarak gösterdiği 5 haftalık atölyede kadınlara; “Öz savunma nedir? Şiddet türleri nelerdir? Kırılganlığı aşmak, Özgüven çalışması, Ev içi şiddet ve öz savunma pratiği, Toplu taşımada şiddet ve öz savunma pratiği, sokakta, kamusal alanda şiddet ve öz savunma pratiği” başlıklarını içeren teorik ve pratik eğitimler verildi.

5 hafta boyunca Cuma günleri eğitim alan kadınlara sertifikalarını, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ile Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Enif Yavuz Dipşar verdi.

Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde hayata geçirilen Öz Savunma Atölyesi’nin sertifika töreninde konuşan Başkan Yardımcısı İmam Aydın, kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiğini belirterek kadınların mağdur durumdan çıkması için yapılan bu çalışmayı desteklediğini söyledi. Kartal Belediyesi olarak kadınların yanında olduklarını ifade eden Aydın, atölyede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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