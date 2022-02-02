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Okullarda İkinci Dönem Öncesi Hijyen Çalışmaları Başladı

Kartal Belediyesi, yarıyıl tatilinin ardından açılacak okullarda, dezenfekte çalışması başlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Şubat 2022 Çarşamba 10:17
Okullarda İkinci Dönem Öncesi Hijyen Çalışmaları Başladı
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7 Şubat Pazartesi günü başlayacak eğitim öncesinde hem öğrenciler hem de eğitimcilerin sağlığına öncelik vererek çalışmalara başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına bir hafta kala temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Covid-19 pandemisinde ilçe genelinde yürütülen temizlik ve dezenfekte çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Kartal Belediyesi, öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını önceleyerek okulları ikinci yarıyıl için hazır hale getiriyor.

Hazırlanan program çerçevesinde Kartal’ın farklı bölgelerinde hizmet veren ekipler, ilçe genelindeki tüm okulları belirli aralıklarla dezenfekte ediyor.

Çalışmalarda okulların girişinden başlanarak koridorlar, sınıflar, tuvaletler, öğretmen odaları ve tüm ortak kullanım alanları, etkisi 1 aya kadar sürebilen nano gümüş iyon teknolojisi kullanılarak dezenfekte ediliyor.

15 tatilin son haftasında bitirilmesi hedeflenen çalışmaların ardından öğrenciler, tamamen hijyenik hale getirilmiş sıralarına dönebilecek.

Okulların yeninden açılacağı 7 Şubat 2022 tarihine kadar ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra liseler de tamamen dezenfekte edilmiş olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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