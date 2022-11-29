‘Öğretmenler Günü’ Kartal’da Bayram Havasında Kutlandı

Öğretmenler ilk olarak Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim devriminin konuşulduğu ‘Başöğretmen Atatürk ve Cumhuriyet’ konferansına katılarak Doç. Dr. Orhan Çekiç’in; çağdaş eğitim anlayışının gelecek nesillere aktarılmasının öneminden bahsettiği konuşmasını büyük bir ilgi ile takip etti. Daha sonra, Öğretmenler Günü’ne özel hazırlanan Ayla Karacan ve Ebru Yaman konserine katılan öğretmenler, unutulmaz bir gün geçirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

‘Başöğretmen Atatürk ve Cumhuriyet’ Konferansı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Başöğretmenlik' unvanını kabul ettiği tarih olan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bayram havasında bir kutlama etkinliği organize edildi.

Kutlama etkinliği ilk olarak Yakacık Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Başöğretmen Atatürk ve Cumhuriyet’ adlı konferans ile başladı.

Doç. Dr. Orhan Çekiç’in konuşmacılığında gerçekleştirilen etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

“Atatürk, Öğretmen Maaşlarını Milletvekili Maaşlarıyla Aynı Hale Getirdi”

Konferansta, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşen eğitim devrimini ele alan Doç. Dr. Orhan Çekiç, Osmanlı’nın yıkılış sürecinde eğitim alanında yapılan yanlışlara dikkat çekti. Çekiç, modern dünyanın Atatürk devrimlerini çok iyi anladığına dikkat çekerek, Cumhuriyet’in hayata geçirdiği çağdaş eğitim anlayışının gelecek nesillere aktarılmasının önemini kaydetti.

Doç. Dr. Orhan Çekiç, sözlerini şöyle sürdürdü; “Osmanlı’nın yıkılış sürecini hepimiz iyi anlamak zorundayız. Yıkılış sürecinde, medrese eğitiminin bilimsel gerçeklikten uzak olması, toplumsal anlamda büyük sorunlara yol açtı. Atatürk, hayata geçirdiği Cumhuriyet devrimiyle eğitimde de bilimi ve aklı merkeze koydu. Tarihimizde, Atatürk kadar eğitime ve öğretmene önem veren başka bir lider daha yok. Atatürk, öğretmen maaşlarını milletvekili maaşlarıyla eşitleyecek kadar öğretmenlere değer veriyordu.”

Konferansın sonunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, Doç Dr. Orhan Çekiç’e teşekkür edip çiçek takdim etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, katılımlarından dolayı tüm öğrencilere teşekkür ederek, Cumhuriyet aydınlığının Kartal’da yaşamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kartal’da, Öğretmenler Günü’ne Özel Muhteşem Konser

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği, sevilen sanatçılar Ayla Karacan ve Ebru Yaman’ın sahne aldığı konser programı ile şenlendi.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Başkan Yardımcıları İmam Aydın ve Adem Uçar, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi ile çok sayıda sanatsever ve öğretmen katıldı.

Sevilen Sanatçılardan Unutulmaz Performans

Gece, sanatçı Ayla Karacan’ın öncülüğünde, koro performansıyla başladı. Koro sanatçıları, sevilen halk türkülerini seslendirdi. Sanatçıların performansı dinleyicilerden tam not aldı.

Gecenin devamında, sevilen sanatçı Ebru Yaman sahne aldı ve Ayla Karacan ile birlikte, dillere pelesenk olan halk türkülerini seslendirdi. Dinleyiciler, seslendirilen halk türkülerine doyasıya eşlik etti.

Gecenin sonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, iki sanatçıya çiçek takdim etti.

Başkan Yardımcısı İmam Aydın, tüm sanatçılara ve katılımcılara teşekkür ederek, “Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Cumhuriyet’i yaşatmaya devam edeceğiz. Öğretmenler Günü gibi özel bir günü, kıymetli sanatçılarımızla beraber anmak bizler için ayrıca güzel oldu.” ifadelerini kullandı.