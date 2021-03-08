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Muhtarlar Toplantısı’nın 137’incisi Gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi tarafından, Türkiye'de tüm belediyeler içinde örnek uygulama olarak hayata geçirilen ve her ayın ilk Cumartesi günü kent sorunlarının hızlı tespiti ve çözümü için, Mahalle Muhtarlarının sorun ve önerilerinin dinlendiği Muhtarlar Toplantısı’nın 137’incisi gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mart 2021 Pazartesi 08:56
Muhtarlar Toplantısı’nın 137’incisi Gerçekleştirildi
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Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndan gerçekleştirilen toplantıya, Kartal Belediye Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve mahalle muhtarları katıldı.

Kartal’a Artı Değer Katacak Projeler

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kartal Belediye Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu; Kartal’a sosyal, kültürel ve ekonomik alanda artı değer kazandıracak proje çalışmalarının tüm hızıyla devam etiğini kaydederek; “Spor Caddesi’nin prestij caddesine dönüşümü, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’ndaki kültür merkezimiz, Neyzen Tevfik ile Eski Stad Meydanı ve Aydos mesire alanıyla ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalarımızın hepsi Kartal’a artı değer kazandırarak, ilçemizin cazibe merkezi olması yolunda büyük adımlar atmamızı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

“Park Yapım ve Yenilemede Seferberlik Başlattık”

Konuşmasının devamında Kartal’da park yapım ve yenileme çalışmalarında adeta bir seferberlik başlattıklarını vurgulayan Aksu; “En önem verdiğimiz konulardan biri de park yapım ve yenileme çalışmalarımız. Bu konuda da çok büyük ilerlemeler kaydettiğimizi biliyorsunuz. Özellikle komşularımızın yoğun olarak kullandığı; Mehmet Ali Büklü ve Bayram Demirkol parkındaki yenileme çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Hedefimiz, parklarımızda kurduğumuz kafeteryalarla, Kartallı komşularımıza uygun bütçeli ve kaliteli hizmet götürebilmek. Sadece mühendislik eserleri olan bir kent değil, özellikle yeşil alanlarıyla öne çıkan bir kent olma bilincimizden taviz vermemeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İhtiyaç Sahibi Komşularımız ile Dayanışmamız Büyüyor”

Konuşmasının devamında, özellikle salgın döneminde Kartal’da bir aşevi ihtiyacını hissettiklerini, bu yüzden her gün en az 10 bin ihtiyaç sahibi Kartallının sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak Aşevi ve Gıda Bankası’nın yapımı için kolları sıvadıklarını belirten Kartal Belediye Başkan Vekili Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Aşevi ve Gıda Bankası inşaatımız başladı. Burayı da en kısa sürede tamamlayarak ihtiyaç sahibi komşularımızla dayanışmamızı büyütüyoruz. Özellikle salgın döneminde bunun ihtiyacını çok hissettik. Dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek verebilmek çok önemli. Aşevi ve Gıda Bankası tamamlandığında günlük 10 bin kişiye yemek verme kapasitesine sahip olmakla birlikte, acil durumlarda bu sayı 20 bin kişilik yemek verme kapasitesine kadar çıkabilecek. Gıda Bankası ile de aylık 2 bin 500 kişiye kuru erzak yardımı yapabileceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kartal Belediye Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu'nun konuşmasının ardından, toplantıya katılan muhtarlar tek tek söz alarak mahalleriyle ilgili sorun ve taleplerini Kartal Belediyesi yöneticilerine aktardı. Kartal Belediyesi yöneticileri, toplantı boyunca muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek not aldı. Muhtarların mahallelerindeki sorunların çözümü için, Kartal Belediyesi'nin çalışmalarına aralıksız devam edeceğini vurgulayan Aksu, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Toplantının sonunda Başkan Vekili Aksu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın muhtarları tebrik ederek kendilerine çiçek takdim ederken tüm muhtarlara yenilenen Kartal haritasını hediye etti.



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