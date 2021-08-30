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Modifiye Araç Tutkunları Kartal’da Buluştu

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kartal Belediyesi, Modifiyeciler ve Otomobilciler Derneği ile birlikte bir ilke imza atarak eski Kartal Stadı’nda ‘Modfest 2021’ etkinliği düzenledi. Kartal Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Modfest 2021’de konser, DJ performansları ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:53
Modifiye Araç Tutkunları Kartal’da Buluştu
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‘Modfest 2021’ araç tutkunlarını buluşturdu

"Bazı Zaferler Sonsuza dek Kutlanır ”sloganı ile ilçe genelinden birbirinden renkli etkinliklerle coşkulu kutlamalara ev sahipliği yapan Kartal Belediyesi, ‘Modfest 2021’ ile modifiye araç tutkunlarını Kartal’da bir araya getirdi. Modifiyeciler ve Otomobilciler Derneği ile birlikte düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin birçok ilinden yaklaşık 300 klasik araç sahibi özel olarak tasarladıkları araçlarla katıldı. Kartal Stadı’nda yapılan ‘Modfest 2021’ hem araç tutkunları hem de vatandaşların büyük ilgisi ile karşılandı. Birbirinden renkli ve farklı özellikler taşıyan klasik otomobiller Kartal’da modifiye tutkunlarının beğenisine sunuldu. Araç sahipleri, ziyaretçilere modifiyeli araçlar hakkında bilgi verdi. Modifiyeli araçlar renkli görüntülere sahne oldu.

Konser, DJ performansları ve etkinlikler festivale renk kattı

Sanatçı Vedat Alçay’ın sahne aldığı etkinlikte sürpriz çekilişler ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Türkiye’nin sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Semih Varol, Hasan Yalçuva, Dj Janti ve Relaxi ise ‘Modfest 2021’de sahne alarak festivale katılanlara unutulmaz saatler yaşattı. Modfest 2021’in sunuculuğunu ise ‘Mikrofonu delirten adam’ lakaplı ünlü sosyal medya fenomeni Mithat Günay yaptı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de modifiye araç tutkunları ile bir araya gelerek araçlar hakkında bilgi aldı. Festivali ziyaret eden vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yüksel, Kartal’da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Vatandaşların da büyük bir ilgi gösterdiği festivalde,  ‘En Modifiyeli Araç’ ve ‘En Basık Araç’ seçimi de yapıldı.

Başkan Gökhan Yüksel : “Gençler Bu Tarz Buluşmalara Hevesli”

Sosyal Medya fenomenleri ile bir araya gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada, “Modfest ile birlikte bugün Kartal Meydanındayız. İlçe dışından birçok misafirimiz var. Bu ailenin ne kadar büyük olduğunu bugün yine görmüş olduk. Aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün de Modfest’i ağırlıyoruz. Gençler bu tarz buluşmalara hevesli. Uzun zamandır pandemi, sel, yangılar gibi doğal afetler nedeniyle üzüntülü günlerden geçiyoruz. O yüzden de genç kardeşlerimiz buluşmaya hasretti. Bu hasret bugün giderildi. Biz de ev sahipliği yaptık. İstanbul’un en genç Belediye Başkanı olarak genç kardeşlerimi anlıyorum. Gerekli önlemleri alarak, dikkat ederek ModFest ile buluştuk. Birbirinden güzel, renkli ve çeşit çeşit araçlar var. Onları da ziyaret ederek yarışmaları da izleyeceğiz” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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