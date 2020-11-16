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Min-El Mai Resim Sergisi’nin Açılışı Gerçekleştirildi

Ressam Aysun Bayraktar’ın; yağlı boya, kara kalem ve akrilik tarzında birbirinden değerli eserlerinin yer aldığı ‘Min-El Mai’ resim sergisi, Kartal Belediyesi fuaye alanında sanatseverler ile buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Kasım 2020 Pazartesi 09:27
Min-El Mai Resim Sergisi’nin Açılışı Gerçekleştirildi
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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Kasım ayı kültür sanat programı kapsamında organize ettiği serginin açılış törenine, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, çok sayıda Meclis Üyesi ve birim müdürü katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kartal Belediye Başkan Yardımcısı İmam Aydın, ressam Aysun Bayraktar’a Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdiminde bulundu. Törenin sonunda, ressam Bayraktar; CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve beraberindekilere sergiyi gezdirerek eserleri hakkında bilgi verdi.

‘Min-El Mai’ resim sergisi, 19 Kasım’a kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında Kartallı sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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