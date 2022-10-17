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Merhum Cemal Şahan Vefatının 4. Yılında Mezarı Başında Anıldı

Kartal Belediyesi’nde Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yaparken 12 Ekim 2018 günü geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden merhum Cemal Şahan, vefatının 4. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ekim 2022 Pazartesi 09:41
Merhum Cemal Şahan Vefatının 4. Yılında Mezarı Başında Anıldı
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Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine merhumun ailesinin yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Ali Apaydın, Kartal Belediye Meclis Üyesi Mukadder Gürcan, merhumun kayınbiraderi Orhan İspekter ve mesai arkadaşları katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Anma töreninde önce merhum Cemal Şahan’ın hayatının kısa bir özeti okundu. Daha sonra merhumun eşi Perihan İspekter Şahan, eşinin yaptıklarıyla, çalışkanlığıyla ve dürüstlüğüyle, başarıyla anılmasının bir insan için en güzel duygu olduğunu belirterek, kendisi ile ailece gurur duyduklarını söyledi.

Eşinin geride bıraktığı çok güzel dostluklar olduğunu belirten Şahan, Cemal Şahan’ı anlatan en güzel cümlenin; samimi ve içten sevmek olduğunu söyledi. Merhumun vefatının ardından 4 yıl geçtiğini ve iki kızlarının büyüdüğünü hatırlatan Şahan, “Cemal’in kızlarının son halini ve başarılarını görmesini isterdim” dedi. Şahan; konuşmasını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal Belediyesi çalışanlarına her yıl gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ederek bitirdi.

Cemal Şahan’ın mesai arkadaşı ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın ise merhum müdür ile yaşadığı anılardan ve Şahan’ın kişiliğinden bahsetti. Apaydın, Cemal Şahan’ın içi sevgi dolu harika bir insan olduğunu belirterek onu tanımaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Cemal Şahan’ı ismiyle ve karakteriyle yaşayan, sevecen bir insan olarak hatırladığını kaydeden Apaydın, kendisini özlemle andığını söyledi. Kartalspor ’da da birlikte görev yaptıklarını kaydeden ve birlikte pek çok anıları olduğunu ifade eden Apaydın, kendisini rahmetle andığını belirtti.

Anma törenin sonunda merhumun mezarına karanfil bırakıldı. Ardından emekli müezzin Vedat Özbaş tarafından dualar okudu ve anma törenine katılan herkese lokum ikram edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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