Mehmet Ali Büklü vefatının 26. yılında mezarı başında anıldı

"Kıymetli bir vizyona ve öngörüye sahipti"

Anma töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kıymetli dostlar, rahmetli Mehmet Ali Büklü'nün çalışma arkadaşları, sevenleri, dostları, kıymetli ailesi, hemşerileri, dernek başkanları, Mehmet Ali Büklü'nün dostları. Bugün yerel yönetimlerde, belediyecilikte çığır açmış, yaptığı yeniliklerle, attığı yeni adımlarla belediyecilik alanında ismini sıkça söz ettiren, ilkleriyle belediye hizmetleri bakımından büyük harflerle tarihe ismini yazdıran kıymetli Mehmet Ali Büklü'nün kabri başındayız. Onu şükranla ve rahmetle anıyorum. Sevgili konuşma arkadaşımız, Mehmet Ali Büklü'nün yapmış olduğu yeniliklerden ve ilklerden bahsetti. Yıl 2021, 2022'ye geçeceğiz. Bu yenilikleri, bu vizyonu 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda hayata geçirmiş olması ne kadar kıymetli bir vizyonu, ne kadar kıymetli bir öngörüye sahip olduğunun da göstergesi. " dedi.

"Halk Ekmek'in hayata geçirilmesinde büyük katkısı oldu"

Mehmet Ali Büklü'nün belediyecilik hizmetlerinden bahseden Başkan Yüksel, "Maalesef bugünlerde yine onun hayata geçirilmesi için büyük katkısı olan çok kıymetli ‘Halk Ekmek’leri konuşuyoruz. Hala ülkemizin gündeminde yaşam pahalılığı, hayat pahalılığı nedeniyle belki bugün ekmek kuyruklarından dolayı Halk Ekmek'ten bahsediyoruz. Ama 80'li, 90'lı yıllarda Kartal'daki Halk Ekmek fabrikasının hayata geçirilmesinde ve bunun gibi toplu ulaşım sorununun çözülebilmesi için otobüslerin kullanımının artırılmasında, kadın şoförlerin istihdamında ve kadın otobüs şoförlerinin bir ilk olarak çalışma hayatına katılmasından tutun, öngördüğü birçok yeniliğe kadar burada çok sayıda ilki sayabiliriz." diye konuştu.

Anma töreninin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)