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Meclis Kararı ile Kartal’da Havai Fişek Kullanımı Yasaklandı

Kartal Belediye Meclisi toplantısında gündeme getirilen havai fişek kullanımının yasaklanmasına yönelik teklif, oy çokluğu ile kabul edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2020 Pazartesi 15:34
Meclis Kararı ile Kartal’da Havai Fişek Kullanımı Yasaklandı
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Sakarya’da yaşanan havai fişek faciası sonrası, ilçede havai fişek kullanımının yasaklanmasına yönelik teklifi, Kartal Belediye Meclisi'ne sunacaklarını duyuran Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in açıklamasının ardından, Kartal Belediye Meclisi, 8. Dönem 2. Toplantı Yılı Eylül Ayı 2. Oturumunda havai fişek kullanımının yasaklanması ile ilgili maddeyi, oy çokluğu ile kabul etti.

Kartal Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Meclis 2. Başkanvekili Olcay Özgön başkanlığında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapıldı. Toplantıya koronavirüs tedbirleri dolayısıyla misafir kabul edilmedi.

Toplantıda; gündem maddeleri arasında havai fişek kullanımının yasaklanması ile ilgili madde, oy çokluğu ile kabul edildi. Alınan karar çerçevesinde bundan böyle Kartal genelinde hiçbir etkinlikte havai fişek kullanılamayacak.

Havai fişeklerin çevreye olan zararlarına dikkat çekerek bir açıklama yapan Başkan Yüksel, “İnsana, doğaya, hayvanlara kısacası çevremize ve tüm canlılara verdiği zararları açıkça bildiğimiz havai fişeklerin Kartalımızda kullanımını yasaklayan teklif, Kartal Belediye Meclisimiz tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. Bundan sonra da Kartal’ımızı ve içinde barındırdığı her bir canı, her bir canlıyı öncelemeye, hizmetlerimizi de bu anlayış çerçevesinde oluşturmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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