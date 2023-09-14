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‘Mavi Liman 17’ Sergisi Kartal’da Açıldı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2023 Perşembe 16:44
‘Mavi Liman 17’ Sergisi Kartal’da Açıldı
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Kartal Belediyesi, eylül ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ‘Mavi Liman 17’ adlı karma sergiye ev sahipliği yaptı.

Küratörlüğünü Zihniye İlhan’ın yaptığı ‘Mavi Liman 17’ adlı karma resim sergisi, Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde açıldı. Zihniye İlhan ile birlikte 30 sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı. Farklı birçok konunun tablolara yansıdığı sergide, küratör Zihniye İlhan’a Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdim edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Sergi hakkında bilgi veren küratör Zihniye İlhan, sergi isminin ünlü şair Nazım Hikmet’in ‘Mavi Liman’ şiirinden esinlenerek konulduğunu ve ilk sergi açılışının ünlü ustanın ölüm tarihi ile aynı güne geldiğini belirtti. Serginin yaklaşık 10 yıldır Bodrum, Datça ve İstanbul’da birçok ilçede sanat merkezlerinde sanatseverlerle buluştuğunu belirten İlhan, son yıllarda Türk katılımcıların yanı sıra Rusya, Özbekistan, Ukrayna ve Kazakistan’dan sanatçıların katılımıyla serginin uluslararası bir kimliğe büründüğünü ifade etti.

12 – 18 Eylül tarihleri arasında açık kalacak olan sergi, Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda sanatseverleri bekliyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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