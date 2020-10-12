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Masal Müzesi’nde Su Perisi Fotoğraf Sergisi Açıldı

Fotoğraf sanatçısı ve gazeteci yazar Atilla Alp Bölükbaşı’nın yıllar içinde Türkiye’de çeşitli bölgelerden çektiği makro fotoğraflardan oluşan ''Su Perisi '' adlı fotoğraf sergisi Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2020 Pazartesi 10:18
Masal Müzesi’nde Su Perisi Fotoğraf Sergisi Açıldı
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Serginin açılışına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ın yanı sıra İyi Parti Kartal İlçe Başkanı Dr. Fuat Onbaşılı, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi İlker Bakioğlu,  Kartal’daki Karadeniz ve Trabzon derneklerinden yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Times Haber/ Hüseyin Çetiner

Kartal Belediyesi’nin Yakacık’ta bulunan Masal Müzesi’nin bahçesinde gerçekleştirilen sergide Bölükbaşı’nın özellikle doğada yer alan su damlalarını makro tekniği ile çektiği fotoğraflar büyük ilgi çekti. 

Her bir fotoğrafın bir hikayesi olduğunu "Su Perisi" konsepti ile çektiği fotoğraflardan oluşan serginin son kez burada sergilendiğini belirten fotoğraf sanatçısı Atilla Alp Bölükbaşı, başka bir konsept ile yeni bir sergiye hazırlandığını söyledi. Serginin kataloğunu Başkan Yardımcısı Adem Uçar’a takdim eden Bölükbaşı, katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e de teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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